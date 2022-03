Agrochem Puławy wstrzymał publikację cenników. Poda je 11-14 marca 2022 r.

Agrochem Puławy – autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty „zdjął” dzisiaj ze swojej strony internetowej cenniki nawozów. Poinformował też, że pojawią się one ponownie 11-14 marca 2022 r.

Dzisiaj gruchnęła informacja, że Anwil wprowadza od 11 marca nowy cennik na nawozy, w którym saletra amonowa kosztować ma ponad 6100 zł za tonę. Dla przypomnienia ostatnio nawóz ten wyceniany był na ok. 3000 zł, a rok wcześniej na ok. 1200 zł.

W tym czasie na stronie Agrochem Puławy – który od października co miesiąc publikował ceny nawozów, by m.in. w ten sposób stabilizować rynek – widniały dotychczas dwa cenniki. Nawozów azotowych z 28 stycznia 2022 r. i nawozów wieloskładnikowych i fosforowo-potasowych z 2 marca. O tym pisaliśmy w tekście poniżej.

Jednak dziś ( tj. 8 marca) ok. 10.00 godziny ze strony zniknęły te cenniki i pojawił się poniższy komunikat.

"Uprzejmie informujemy, że cenniki umieszczone zostaną na stronie w terminie 11 - 14.03.2022. Do tego czasu zapraszamy do kontaktu z działem Telesprzedaż, który udzieli Państwu odpowiedzi na temat aktualnych cen nawozów" – czytamy na stronie Agrochem Puławy. A jeszcze dzisiaj ok. godz. 9.00 były one "zawieszone" na stronie.