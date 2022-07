Po dziewięciu dniach od ostatniej aktualizacji, autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, czyli Agrochem Puławy, upublicznił nowy cennik nawozów azotowych z dnia 30 czerwca 2022 r. Co ciekawe nie zmienił on cen produktów, tylko dopisek na dole tabeli cen. AKTUALIZACJA: Nastąpiła kolejna korekta podpisu pod cennikiem, teraz widnieje tam: "powyższy cennik jest cennikiem sprzedażowym”.

Agrochem Puławy to autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, który systematycznie od jesieni ubiegłego roku podaje ceny nawozów, zarówno azotowych i wieloskładnikowych. Ostatnio zmienił je 21 czerwca. Wówczas zanotowano znaczą obniżkę wartości nawozów azotowych, ale jak informowali nas rolnicy, nie można było tych nawozów kupić. Pod cennikiem małymi literami było wówczas napisane, że „powyższy cennik nie dotyczy towarów pozostających w przechowaniu i nie jest on cennikiem wykupowym”.

Teraz cennik nawozów azotowych zmienił jedynie datę, czyli 30 czerwca 2022 r., a pod tabelą zamieszczona jest inna adnotacji: „powyższy cennik jest cennikiem wykupowym z czerwcowego przechowania oraz jest cennikiem sprzedażowym. Towar dostępny tylko z baz Agrochem i magazynów zewnętrznych”. Dopytamy firmy, co oznacza ona w praktyce. Cennik nawozów wieloskładnikowych się nie zmienił.

Po ile nawozy azotowe czerwiec 2022 r.?

Cennik Agrochem kreuje ceny na rynku i do tego celu został opublikowany. 21 czerwca tona saletry amonowej wyceniona była na ok. 2960 zł/t, mocznik z inhibitorem na 3430 zł/t, RSM 32 proc. 2500 zł/t. Z kolei ten wcześniejszy z 15 kwietnia mówił o wyższych cenach, bo saletra amonowa kosztowała wówczas ok. 3600 zł, mocznik z inhibitorem – ok. 4800 zł, RSM 32 proc. – 3200 zł. Dokładny cennik w tekście poniżej.

Poniżej najnowszy cennik zaktualizowany przez Agrochem Puławy 30 czerwca 2022 r.

Źródło: Agrochem Puławy

AKTUALIZACJA: 1 lipca rano ponownie zmieniono podpis małymi literami pod tabelą cen cennika z 30 czerwca. Tym razem brzmi on: „powyższy cennik jest cennikiem sprzedażowym”. Będziemy wyjaśniać, co oznaczają te zmiany.