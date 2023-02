Dzisiaj tj. 17 lutego 2023 r. pojawił się nowy cennik autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, czyli spółki Agrochem Puławy. Nie ma znacznych różnic cenowych. Co ciekawe, według danych IMGW, tylko w jednym z powiatów można stosować już nawozy azotowe.

Ostatni z 1 lutego przyniósł znaczne obniżki cen nawozów azotowych. Figurowała w nim cena np. tony saletry amonowej po ok. 2900 zł, mocznika z inhibitorem po 2760 zł, RSM 32 proc. – ok. 2480 zł. Wcześniej cena saletry kształtowała się na poziomie ok. 3640 zł/t.

Po ile teraz są nawozy azotowe?

Bo tylko ten cennik dotyczący nawozów azotowych został zaktualizowane. Ceny nawozów wieloskładnikowych nie uległy zmianie od 21 grudnia 2022 r.

Obecnie na dzień 17 lutego tona saletry amonowej wyceniona jest na 2890 zł, mocznik z inhibitorem na 2870 zł, czyli o blisko 100 zł drożej niż jeszcze dwa tygodnie temu, a RSM 32 proc. na ok. 2480 zł, czyli bez zmian.

Co ważne są to ceny netto. Poza tym ceny obejmują transport do 100 km od miejsca załadunku, powyżej doliczana jest indywidulanie dopłata transportowa.

Poniżej cennik Agrochem Puławy z 17 lutego 2023 r.

Źródło: Agrochem Puławy

Gdzie można podawać nawozy azotowe?

Zgodnie ze zmianami dotyczącymi terminów elastycznych stosowania nawozów azotowych w lutym i patrzeniu na dobowe temperatury powietrza przez pięć kolejnych dni tylko jeden powiat koszaliński, zgodnie z sygnalizacją IMGW, wydał zgodę na takie zabiegi w oziminach, czyli tam przekroczony został próg 3°C w ciągu kolejnych 5 dni. W pozostałych powiatach według danych IMGW nie ma takich warunków.

W pozostałych zgodnie z sygnalizacją strony https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia jest napis „NIE”.