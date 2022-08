Jak poinformowała właśnie spółka Agrochem Puławy na swojej stronie internetowej, zawiesza ona publikację cennika. Co dalej?

Czy ponownie będziemy mieli tzw. wolną amerykankę w sprawie cen nawozów? Bo ten autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty publikacje cennika nawozów azotowych i wieloskładnikowych zapoczątkował ubiegłorocznej jesieni, kiedy to nastąpił drastyczny wzrost cen produktów nawozowych. Miał on być wówczas odnośnikiem cenowym dla innych firm dystrybucyjnych i dla rolników.

Spółka systematycznie ten cennik aktualizowała, co z jednej strony budziło krytykę ze strony branży, bo zdaniem niektórych wpływało na wzrost cen, ale z drugiej strony mimo wszystko te ceny „trzymało” w jakiś ramach. Co będzie teraz?

- Uprzejmie informujemy, że w związku z komunikatem Grupy Azoty z dnia 22.08.2022 r. Spółka Agrochem Puławy zawiesza publikację cennika – czytamy na stronie firmy.

I jednocześnie zamieszczono komunikat Grupy Azoty, która podała, że zawiesza produkcję nawozów.

- W związku z rekordowymi cenami gazu ziemnego, głównego surowca wykorzystywanego przy produkcji w Grupie Azoty S.A., w dniu 22 sierpnia 2022 r. Spółka podjęła decyzję o czasowym zatrzymaniu z dniem 23 sierpnia 2022 roku instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. obserwujemy na europejskich giełdach nadzwyczajne, historycznie wysokie ceny gazu ziemnego. Notowania gazu w okresie ostatniego półrocza wzrosły z poziomu 72 EUR/MWh w dniu 22.02.2022 r., do poziomu 276 EUR/MWh w dniu 22.08.2022 r. Spółka kontynuuje produkcję katalizatorów, osłonek poliamidowych, kwasów humusowych, skrobi termoplastycznej oraz kwasu azotowego stężonego. W trakcie ogłoszonego postoju instalacji produkcyjnych realizowane będą procesy inwestycyjne oraz remontowe, w tym planowany wcześniej, główny remont instalacji Poliamidów. Należy podkreślić, że Grupa Azoty S.A. utrzymywała dotychczas produkcję na maksymalnych możliwych mocach, nawet w obliczu znaczących ograniczeń lub całkowitego wstrzymywania produkcji przez największych europejskich producentów. W celu utrzymania bezpieczeństwa procesowego instalacji produkcyjnych oraz realizacji zobowiązań dla odbiorców zewnętrznych w zakresie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej i wody pitnej prace będą kontynuować: elektrociepłownia, stacja uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczalnie ścieków. Obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego - pomimo jego dostępności - determinująca rentowność prowadzonej produkcji, jest wyjątkowa, całkowicie niezależna od Spółki i nie była możliwa do przewidzenia. Spółka stale monitoruje poziom cen wszystkich surowców oraz rentowność procesów produkcyjnych i na tej podstawie będzie podejmowała dalsze decyzje biznesowe – czytamy w komunikacie.

Już dzisiaj na farmer.pl pisaliśmy, że rolnicy masowo zaczęli zaopatrywać się w nawozy od wczoraj. Mamy też informacje, że decyzja o wstrzymaniu produkcji wpłynie na wzrost cen nawozów, a tym samym też na wzrost żywności. Ile teraz będą kosztować nawozy?