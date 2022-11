Po wznowieniu publikacji w październiku, czyli przerwie dwumiesięcznej, autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty wrócił do aktualizacji cennika produktowego. Jakie są ceny nawozów w drugiej dekadzie listopada 2022 r.?

Okazuje się, że jest trochę drożej i wzrosty cen dotyczą niemal wszystkich nawozów, zarówno azotowych, jak i NPK. Sięgają one zwykle kilkudziesięciu złoty na tonie.

Cena nawozów azotowych - listopad 2022 r.

Saletra amonowa wyceniana była w październiku na ok. 3560 zł/t, RSM 32 proc. – 3380 zł/t, Saletrzak 27 Standard Plus na 3380 zł/t. Poniżej aktualny cennik z Agrochem Puławy. Teraz średnia cena saletry amonowej to ok. 3590 zł/t, Saletrzak kosztuje ok. 3400 zł/t. Poniżej dokładny cennik z 23 listopada 2022 r. z Agrochem Puławy.

Źródło: Agrochem Puławy

Cena nawozów NPK - listopad 2022 r.

Co z nawozami wieloskładnikowymi? Poprzednio w październiku Polifoska 6 wyceniona była na ok. 4360 zł/t, Polifoska 8 – 4400 zł/t, Amofoska 4-16-18 na 3020 zł/t, a Fosfarm 4-10-15 na ok. 2570 zł. Jak teraz? 23 listopada 2022 r. nawozy te kosztują: Polifoska 6 – ok. 4400 zł/t, Polifoska 8 – 4450 zł/t.