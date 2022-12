Zbigniew Ajchler jest posłem niezrzeszonym, a jednocześnie aktywnym rolnikiem i przedsiębiorcą rolnym, gospodarującym w Wielkopolsce. Zna więc sytuację w rolnictwie i na rynku nawozów zarówno z punktu widzenia parlamentarzysty, jak i rolnika, szukającego rozwiązań w dobie zmieniających się realiów rynku. W swojej wypowiedzi wielokrotnie wspominał, że nawożenie azotowe jest kluczowym czynnikiem plonotwórczym, wskazał też działania, które strategicznie moglyby pomóc w ograniczaniu zużycia nawozów azotowych.

Podkreślił jednocześnie, że przed ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi jest dużo pracy związanej z promowaniem czynników mogących ograniczyć nawożenie i poprawić wykorzystanie nawozów, a rząd powinien poważnie rozważyć finansowanie takich działań. Zaznaczył też, że konieczny jest pakiet ustaw związanych z pomocą finansową dla rolników prowadzących produkcję roślinną.

Jako jedno z rozwiązań ograniczających zużycie nawozów poseł Ajchler proponuje upowszechnienie uprawy roślin bobowatych. Podkreśla, że mają one mniejsze potrzeby nawozowe, zostawiają po sobie bardzo dobre stanowisko, można dobrać gatunki na różne gleby, a jednocześnie zebrane nasiona są cenną paszą dla zwierząt. Wymienił też pewne ich mankamenty, które jego zdaniem mogą być przynajmniej częściowo rozwiązane przy pomocy odpowiednich programów finansowych.

- Dzisiaj, kiedy jest czas drogich nawozów, trzeba poszukiwać niszowych upraw, które nie są azotolubne. Oczywiście za tym muszą iść inne działania, ze względu na to, że to są rośliny schodzące jako ostatnie z pól, gdzie powodują ogromne straty zwierzęta wolno żyjące. Z reguły to są uprawy słodkie, bardzo lubiane przez zwierzęta. Za tym powinny iść ogrodzenia, czyli ministerstwo powinno przeznaczyć określone pieniądze na grodzenia pól, które ograniczy straty. Za tym powinny iść też pieniądze na nawadnianie, bo przebiegu pogody nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. Nawożenie musimy dać na zapas wcześniej, nie znając rozkładu temperatur i opadów w danej fazie rozwojowej roślin. Jeśli to zrobi jeden rolnik czy nawet dziesięciu to nie ma oszczędności nawozów, ale jeśli to zrobi tysiące rolników, to będzie z tego efekt – mówi Zbigniew Ajchler.