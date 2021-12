AKTUALIZACJA: Nowy cennik od Anwil trafił do dystrybutorów. Czy to zapowiedź obniżek?

- Zgodnie z zapowiedzią, elastycznie podchodzimy do cen nawozów w aspekcie zmiany ceny gazu. Nasz zaktualizowany cennik już dziś trafił do dystrybutorów – napisała na Twitterze Daria Studzińska, rzecznik prasowa Anwil Grupa Orlen. Opatrzyła go znakami wskazującymi na obniżki cen. AKTUALIZACJA: Jest nowy cennik od Anwil. Ceny są niższe.

Czy to zapowiedź spadków cen? Z informacji można wywnioskować, że bardzo możliwe. Zapytaliśmy o udostępnienie cennika. - Są to informacje stanowiące tajemnicę handlową spółki – odpowiedziała nam na tt Studzińska.

AKTUALIZACJA: Dnia 29 grudnia 2021 r. rzeczywiście pojawiły się w sieci informacje o nowym cenniku firmy Anwil. Z nieoficjalnych danych wynika, że jest w nim napisane, iż nowe ceny mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Są one wprowadzane dla 25 proc. styczniowych ilości kontraktowych. Saletra amonowa wyceniona została w nim na ok. 2600 zł/t .

Rolnicy poprzez media społecznościowe informują o obniżkach.

W Polish .... wyprzedaż w pakietach

Przypominamy, że 23 grudnia pojawiła się informacja o gwałtownych wzrostach cen nawozów, zwłaszcza azotowych. Saletra amonowa, która była wyceniana wcześniej na ok. 2600 zł/t netto, podrożała do powyżej 4 tys. zł na tonie. Pojawiły się dane, że sprzedaż jest wstrzymana, a tylko nieliczne punkty dystrybucyjne, podawały cenniki i umożliwiały zakup nawozów.

W mediach społecznościowych można było znaleźć 23 grudnia cennik, który zapowiadał podwyżki od 27 grudnia, czyli po świętach. Screen poniżej.

Tego dnia Studzińska udostępniła poniższy Tweet.

ANWIL produkuje nawozy pomimo trudnej sytuacji branży. pic.twitter.com/woaVF95CmL — Daria Studzińska (@RzecznikANWIL) December 23, 2021

Następnie 27 grudnia Daria Studzińska opublikowała na Twitterze kolejną informację. - Na bieżąco obserwujemy notowania gazu, a te w okresie świątecznym uległy korekcie w dół. Działamy elastycznie i na bieżąco będziemy dostosowywać ofertę cenową do realiów rynkowych – poinformowała.

📢Na bieżąco obserwujemy notowania gazu, a te w okresie świątecznym uległy korekcie w dół📉⬇️. Działamy elastycznie i na bieżąco będziemy dostosowywać ofertę cenową do realiów rynkowych. — Daria Studzińska (@RzecznikANWIL) December 27, 2021

Z najnowszego, dzisiejszego wpisu, czyli z 28 grudnia, wynika, że firma zareagowała. Jakie będą ceny? Jeszcze nie wiadomo. Trzeba ich szukać u dystrybutorów firmy. Informujcie nas w komentarzach.

był ostatnio jeszcze drugi duży statek z nawozami.https://t.co/XtXKNomsHM — Maritime Journalist ✒ 🇵🇱 (@media4sea) December 29, 2021