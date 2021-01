Analiza gleby w kilka minut

Przedstawiciele Grupy Azoty pracujący z rolnikami na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe AgroCares. Pozwolą one przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników.

Dzięki skanerom AgroCares, raport z analizy gleby dostępny jest na telefonie rolnika w kilka minut po przeprowadzonym badaniu, a rolnik otrzymuje precyzyjne zalecenia dotyczące potrzeb mineralnych każdej z części jego ziemi. Generowany raport stanu żyzności gleby, który otrzymują rolnicy, zawiera między innymi parametry takie jak: pH, zawartość materii organicznej, azot całkowity, fosfor całkowity, potas wymienny czy temp. gleby. Ponadto na podstawie wyników analizy przedstawione są także rekomendacje nawozowe z informacją, jakie nawozy z szerokiego portfolio Grupy Azoty najlepiej zastosować i w jakiej dawce - tak, aby zintensyfikować plon.

Dla porównania, tradycyjne badanie gleby polega na pobraniu i przekazaniu próbek gleby do zewnętrznych laboratoriów, a czas wykonania analiz i uzyskania wyników to nawet kilka tygodni.

Skanery Grupy Azoty umożliwiają realizację tej procedury analitycznej na polu rolnika z jego udziałem.



Prezentacja skanera Fot. materiały prasowe

-Tylko w ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 1500 analiz gleby. Rolnicy byli zadowoleni z tego jak szybko możemy wesprzeć ich w codziennej pracy. W konsekwencji otrzymywaliśmy coraz więcej zapytań. System po wprowadzonych usprawnieniach sprawdził się i od teraz tę bezpłatną usługę dla naszych klientów wprowadzamy we wszystkich regionach naszego kraju. Powodzenie pilotażu potwierdza, że innowacje są nieodłącznym elementem działań Grupy Azoty, a dzięki naszym systemom rolnictwa precyzyjnego do gleby trafiają tylko niezbędne składniki, co wpisuje się w idee Europejskiego Zielonego Ładu. – mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Zdaniem spółki z usługi szybkich analiz glebowych zadowolona jest zwłaszcza grupa rolników zorientowanych na wykorzystywanie innowacyjnych narzędzi rolnictwa precyzyjnego, która prowadzi uprawy z nastawieniem na uzyskiwanie jak najwyższych plonów, a do tego niezbędna jest wiedza na temat podstawowych parametrów fizyko-chemicznych gleby.

-Pomaganie rolnikom w ich codziennej pracy, w uzyskiwaniu najlepszych plonów to jeden z podstawowych celów naszej działalności. To nie tylko proponowanie odpowiednich nawozów dla konkretnej ziemi, ale również dostęp do wiedzy, która jeszcze kilka lat temu była niedostępna, jak np. szybka ocena stanu zasobności gleby, czy też bieżący monitoring satelitarny pól przy wykorzystaniu dedykowanego serwisu Grupy Azoty - SatAgro. Kompleksowe doradztwo nawozowe to jeden z fundamentów naszej działalności – podsumowuje Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Serwis SatAgro, a którym tu jest mowa, oparty jest na automatycznie przetwarzanych danych z satelitów NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także prywatnych operatorów. Korzystając z aplikacji mobilnej lub stacjonarnej, użytkownik ma możliwość obserwowania bieżącego stanu rozwoju swoich upraw, ma dostęp do danych meteo, ale przede wszystkim może zaplanować odpowiednią strategię nawożenia upraw maksymalizując tym samym efekt finansowy swojego gospodarstwa. Dysponując odpowiednim sprzętem agrotechnicznym sprzężonym z GPS, można wczytać do niego mapy aplikacyjne, co daje możliwość precyzyjnego nawożenia upraw. Pozwala to na zastosowanie nawet do 15 proc. mniej agrochemikaliów. Zapewnia lepsze ich wykorzystanie, co wpływa na jakość i ilość plonów. To ochrona środowiska i realna odpowiedź na zadanie, jakie stawia przed rolnictwem Europejski Zielony Ład, czyli przebudowy gospodarek krajów Unii Europejskiej w kierunku proekologicznym.