Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej apeluje do ministra rolnictwa i producentów nawozów o podjęcie odpowiednich działań mających na celu złagodzenie i ujednolicenie ogólnych zasad magazynowania nawozów azotowych zawierających azotan amonowy powyżej 28 proc. Proszą też o jednoznaczną interpretację czy w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu instrukcja staje się prawem.

Do LIR spływały liczne sygnały od rolników, którzy są zaniepokojeni przepisami dotyczącymi przechowywania nawozów azotowych zawierających azotan amonowy powyżej 28 proc. Jeden z nich, właśnie z Lubelszczyzny opisała na łamach farmer.pl redaktor Katarzyna Mazurek. To on spowodował wystosowanie stanowiska i wstawienie się w obronie interesów rolników. O co chodzi?

Czy instrukcja staje się prawem?

W tekście pt. Uwaga na kary za przechowywanie nawozów. Decyduje etykieta czy ustawa?, który zamieszczony jest poniżej, Mazurek przybliżyła historię małżeństwa Pędrak pochodzących z Hrubieszowa. Sprawa dotyczyła magazynowania nawozów azotowych zawierających powyżej 28 proc. azotanu amonowego, w tym m.in. saletry amonowej. Instrukcje takowe wyznaczane są bowiem, co ciekawe przez producentów nawozów, którzy podają różne warunki przechowywania. A więc historię, gdzie zgodnie z instrukcją producenta nawozów, rolnik „źle” przechowywał te nawozy i miał z tego tytułu problemy. Interpretacja przepisów jest jednak bardzo niejasna.

Uwzględniła to w swoim stanowisku Lubelska Izba Rolnicza.

- Nowe uregulowania dotyczące uznania części nawozów azotowych zawierających azotan amonowy powyżej 28 proc. za substancję niebezpieczną jeszcze mocniej zarysowały brak spójności w warunkach prawidłowego przechowywania nawozów wyznaczanych przez poszczególnych producentów nawozów. Brak spójnego logicznego podejścia w wyznaczaniu ogólnych, jednolitych zasad przechowywania nawozów, doprowadził do powstania rozbieżnych wytycznych. Dało to tym samym ogromne możliwości do nieuczciwego unikania odpowiedzialności za ostateczną jakość nawozów przez producenta, tym samym ścigana i sankcjonowania rolników przez organy nadzorujące – napisał LIR w swoim stanowisku.

Jak zaznacza dalej, szczególnie bulwersujący jest fakt, że dwaj krajowi producenci saletry amonowej wyznaczają wygórowane, ale niejednoznaczne ogólne zasady magazynowania saletry amonowej.

Co z przechowywaniem nawozów zawierających powyżej 28 proc. azotanu amonowego przez rolników?

- Taka sytuacji w konsekwencji sprawi, że świadomi rolnicy zaczną unikać nabywania nawozów konkretnych marek lub całkowicie zaniechają nabywania saletry amonowej w obawie o niedopełnienie wymogów magazynowania, utraty gwarancji czy sankcjonowaniu przez organy kontrolne – czytamy w stanowisku Lubelskiej Izby Rolniczej.

Jak podaje dalej Gustaw Jędrejek, prezes LIR, trudno wytłumaczyć logicznie konieczność posiadania przez każdego rolnika specjalnego budynku magazynowanego na saletrę amonową czy inny nawozów zawierający w swoim składzie więcej niż 28 proc. azotanu amonowego. W konsekwencji coraz częściej można się spotkać z kontrolami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wykazywanymi nieprawidłowościami.

Przewóz nawozów

Przypominamy, że niedawno też na łamach farmer.pl ukazał się artykuł redaktora Grzegorza Tomczyka, gdzie opisał on sprawę związaną z przewozem 2 t saletry amonowej.

Jak podał „inspektorzy stwierdzili, że pojazdem przewożono materiały określane zgodnie z przepisami jako niebezpieczne, tymczasem kierowca nie oznaczył ciężarówki wymaganymi tablicami koloru pomarańczowego. Co gorsza, kierujący nie posiadał też wymaganych uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych, a w dokumentach przewozowych brakowało podstawowych danych dotyczących ładunku, nadawcy i odbiorcy towaru. Kontrola ujawniła również brak wymaganego wyposażenia przeciwpożarowego oraz sprzętu ochrony osobistej”.

Przypominamy, że umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (w skrócie ADR) obowiązuje również polskich rolników. Nawozy na bazie azotanu amonu, muszą być przewożone do gospodarstwa na określonych warunkach. Więcej w tekście redaktor Adriany Kaczorowskiej.