Awaria w Policach. Kłopoty z produkcją

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. poinformowała, że wczoraj tj. 9 marca, doszło do awarii dwóch kotłów OP 230. Co się stało?

- W związku z zaistniałymi okolicznościami, na które Spółka nie miała wpływu, w wyniku nieprzewidzianych problemów technicznych w obszarze Centrum Energetyki (awaria dwóch kotłów OP 230), których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, Spółka ogłasza z dniem 9 marca 2022 roku stan siły wyższej („Siła Wyższa”/„Force Majeure”). Ogłoszenie obowiązuje do odwołania – podała spółka w komunikacie prasowym.

Co się stało? - Z powodu powyższej awarii nastąpił brak możliwości wytwarzania pary technologicznej niezbędnej do prowadzenia procesów produkcyjnych na najważniejszych instalacjach spółki, co skutkuje obecnie zatrzymaniem bądź bardzo istotnym ograniczeniem produkcji. Powyższa sytuacja powoduje także zakłócenia w realizacji przez spółkę dostaw pewnych grup produktów. Na podstawie aktualnie dostępnych informacji nie można obecnie ustalić wiążącego terminu usunięcia problemów technicznych i przywrócenia produkcji do stanu sprzed awarii – czytamy dalej.

Z informacji Grupy Azoty wynika, że podejmowane są przez spółkę intensywne działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków.

- Spółka będzie na bieżąco informować o postępach w usuwaniu problemów technicznych i przewidywanego terminu odwołania Siły Wyższej – podano.

Na razie nie ma w tej sprawie nowych komunikatów.