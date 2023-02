Zapowiadane już od dłuższego czasu przepisy dotyczące programu azotowego i tzw. elastyczny termin stosowania nawozów azotowych miały „działać” od początku lutego. Nastąpiło delikatne przesunięcie i rozporządzenia weszło w życie od 8 lutego. Czy rzeczywiście ono ułatwia pracę rolnikom, czy jednak wymaga korekt? Dlaczego temperatura może okazać się problemem?

Przypominamy, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” wprowadziło w miesiącu lutym możliwość stosowania nawozów jeżeli nastąpi przez 5 dni następujących po sobie przejście średniej temperatury powietrza przez próg:

3°C w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych;

5°C w przypadku pozostałych upraw.

Temperatura a nawożenie

Co ważne, datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C i 5°C określa dla terenu powiatu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Wykaz powiatów, gdzie takowe nawożenie można wykonać w lutym publikuje Agrometeo IMGW-PIB. Czy to jest ułatwienie czy może być utrudnieniem dla rolników? Zapytaliśmy o to 8 lutego podczas I Kongresu Nowoczesnych Technologii Nawożenia prof. Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Idea słuszna żeby zmienić te przepisy, które do tej pory obowiązywały, gdzie mieliśmy sztywny termin do marca. Natomiast oparcie stosowania nawozów wczesną wiosną tylko i wyłącznie o temperaturę, gdzie w przypadku ozimin musimy mieć przez kolejne pięć dni średnią dobową na poziomie 3 lub powyżej 3 stopni nie uważam do końca za trafiony pomysł. Myślę, że za jakiś czas znowu dojdzie do tego, że będzie potrzebna kolejna nowelizacja – mówił nam 8 lutego prof. Witold Szczepaniak.

Dlaczego naukowiec nie do końca uważa, że patrzenie na temperaturę powietrza jest dobre w kontekście wykonywania nawożenia azotowego?

Jako przykład podał, że w różnych regionach kraju, przebieg pogody jest też różny. A tam gdzie nastąpią odwilże, tam często nie da się po prostu wjechać z rozsiewaczem w pole, bo będzie zbyt grząsko.

- Rolnicy czekają na przymrozki i jak one się pojawią to się okazuje, że wówczas nie spełnią wymogów temperaturowych i tak będą zmuszeni czekać do marca – zaznaczył prof. Szczepaniak.

I mimo że ostatnio były opady śniegu i woda mogłaby „pracować” dla wczesnowiosenne nawożenie to może nie zostać ona wykorzystana. A gdy nadejdzie marzec i będzie sucho ponownie może dojść do niewykorzystania potencjału azotu, co przy tych wysokich ich cenach jest jeszcze bardziej dotkliwe.

- Bez wody ten azot wówczas skumuluje się tylko w górnej warstwie gleby, nawet jeśli stosujemy go na gleby mocno wilgotne. My potrzebujemy, żeby roślina mogła nie tylko efektywnie pobierać ten składnik, nie tylko rozpuszczenia nawozu, ale tych form azotu, które wprowadzimy przede wszystkim musimy je wmyć w głąb gleby – zaznaczał naukowiec.