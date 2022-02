Azot z powietrza. Rewolucyjna nowość na rynku produktów biologicznych

W dobie drożejących środków produkcji, zwłaszcza wysokich cen nawozów azotowych, przez rolników poszukiwane są alternatywne rozwiązania, takie które pozwolą wesprzeć rozwój roślin uprawnych w sposób harmonijny i utrzymać potencjał plonowania przy mniejszej dostępności azotu w glebie lub zwiększyć plon przy pełnej dostępności azotu mineralnego. Jak to zrobić?

Rozwiązaniem może stać się nowy środek biologiczny BlueN®, który wpisuje się w linię produktów przyszłości odpowiadających na założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Jego dystrybutorem jest PUH Chemirol, który od lat widzi przyszłość w biologicznym stymulowaniu i nawożeniu upraw. Środek wpływa korzystnie na środowisko naturalne, bo zmniejsza ślad węglowy, a azotu dostarczanego przez BlueN® nie trzeba uwzględniać w bilansie azotu, który związany jest np. z limitem nawożenia, określonym m.in. w Programie azotanowym.

Patrząc na pro środowiskowy kierunek, w którym ma podążać nasze rolnictwo, to jest ważna informacja dla producentów rolnych.

Jak pobierany jest azot z powietrza dzięki BlueN®?

BlueN® zawiera bakterie Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T, które w odróżnieniu od innych szczepów wiążących azot, zasiedlają nie korzenie, a część nadziemną roślin (np. łodygi i liście). Wiązanie azotu atmosferycznego odbywa się w taki sam sposób, jak w wypadku bakterii brodawkowych, za pośrednictwem kompleksu nitrogenazy. Niemniej wachlarz gatunków , w których można go stosować jest bardzo szeroki: od zbóż, po rzepak, kukurydzę, ziemniak, burak cukrowy, a też w uprawach warzywniczych czy sadowniczych. Cała lista upraw, termin stosowania i dawki, podane są w tabeli na końcu tekstu.

Co ciekawe, bakterie Methylobacterium symbioticum przez cały okres wegetacji roślin bytują w nich i tym samym intensyfikują ich wzrost i rozwój, dostarczając azot z powietrza. Dzieje się tak niezależnie od ilości azotu dostępnego w glebie. Jest to szczególnie ważne w tym roku, kiedy wielu rolników deklaruje, że zmniejszy bądź ograniczy, stosowanie nawożenia azotowego z powodu wysokich cen nawozów.

Jak działa BlueN®?

Produkt podaje się nalistnie. Bakterie przedostają się do rośliny poprzez otwarte aparaty szparkowe w liściach, a następnie przemieszczają się wewnątrz tkanek, tym samym docierając w pobliże fotosyntezujących komórek. BlueN® wykorzystuje azot atmosferyczny (N₂) i przetwarza go na jony amonowe (NH₄+) przy użyciu nitrogenazy. Azot atmosferyczny jest wykorzystywany przez roślinę do syntezy związków białkowych lub magazynowany w postaci glutaminy – aminokwasu zapasowego.

- Źródłem energii dla bakterii jest metanol wytwarzany przez rośliny, jako produkt uboczny rozkładu pektyn zawartych w ich ścianach komórkowych. Proces ten przebiega w trakcie wzrostu roślin – mówi dr Rafał Sobieszczański, zastępca dyrektora ds. Zarządzania Wiedzą, Dział Wiedzy i Rozwoju w PUH Chemirol sp. z o.o.

Jak mówi nasz rozmówca, badania potwierdzają, że BlueN® dostarcza co najmniej 30 kg azotu na ha.

- Słowo „co najmniej” jest tutaj szczególnie ważne, gdyż wielkość ta uzależniona jest od gatunku roślin, temperatury czy długości wegetacji. Bo jeśli okres wegetacji jest dłuższy, bakterie mogą dłużej pracować i dłużej ten azot asymilować. Na przykład, jak wynika z badań, dostarczenie azotu w zbożach wynosiło średnio 56 kg/ha. Z kolei w kukurydzy, kiedy okres wegetacji jest długi, ich działanie jest dłuższe i dostarczenie kształtowało się na poziomie 76 kg/ha – zaznaczał dr Rafał Sobieszczański.

W przypadku rzepaku zastosowanie preparatu BlueN® podniosło plon o 580 kg/ha, przy zmniejszeniu dawki azotu mineralnego o 50 kg/ha. Poza tym rośliny były zdrowsze i bardziej odporne na czynniki zewnętrzne, dzięki czemu mogły w pełni realizować swój potencjał plonotwórczy.

Jak stosować BlueN®, by dostarczyć roślinom azot z powietrza?

- Musimy pamiętać o tym, że są to żywe bakterie i pożywką dla nich jest metanol, a rośliny wytwarzają go dużo, jeśli są w dobrej kondycji. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby uprawy w chwili podania produktu były w intensywnej fazie wzrostu. W praktyce oznacza to, że przedział temperatury powinien wynosić od 10 do 25 stopni Celsjusza. Co ważne, przed i po zabiegu nie powinno być przymrozków, ani opadów deszczu – co najmniej godzinę po nim – podkreślał dr Sobieszczański.

Jak wyjaśnia ekspert, zabieg należy wykonać wtedy, kiedy aparaty szparkowe roślin są otwarte, bo przez nie, przedostają się do rośliny bakterie. Zalecamy wykonanie zabiegu rano, niezależnie od nasłonecznienia, aby mogły one szybko skolonizować roślinę.

Dawka dla upraw rolniczych i ogrodniczych to 333 g/ha, a dla roślin sadowniczych – 500 g/ha.

Środek biologiczny BlueN® dystrybuowany jest prze PUH Chemirol, fot. PUH Chemirol

Na co należy zwracać uwagę podczas aplikacji BlueN®?

Produkt może być podawany „solo”, ale też jako jeden z komponentów mieszaniny zbiornikowej. Jednak wówczas firma zaleca konsultację ze swoimi przedstawicielami lub zapoznanie się z tabelą mieszalności.

- Co ważne, nie można go łączyć z produktami bakteriobójczymi, czyli np. wysoko stężoną miedzią czy siarką. Bardzo ważną informacją jest też fakt odczynu cieczy roboczej, pH powinno się mieścić w przedziale od 5 do 8 – dodaje ekspert.

Czy BlueN® jest już dostępny?

- Tak – potwierdza to dr Sobieszczański. Jak mówi, każdy klient Chemirolu może już zakupić BlueN® w opakowaniach 1kg i 3kg. – Zainteresowanych zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami w celu przygotowania indywidualnej oferty – zaznacza przedstawiciel firmy.

Prawidłowe przechowywanie BlueN®

Produkt jest łatwy w przechowywaniu, zabezpieczony dodatkowo odpowiednim opakowaniem. Termin przydatności to aż 2 lata. Opakowania są co prawda aluminiowe, jednak nie powinny one być eksponowane na słońcu. – Co ważne, mimo iż BlueN® zawiera bakterie, to jego termin przydatności wynosi dwa lata. Inaczej niż w wypadku innych produktów, które można aplikować tylko do pół roku – podaje dr Rafał Sobieszczański. W sytuacji kiedy rolnik nie wykorzysta całego opakowania, zalecane jest ich szczelne zamknięcie w dodatkowym pudełku. W ten sposób zapobiegnie się wchłonięciu wilgoci.