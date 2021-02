Bactim Terrastart – nowy nawóz startowy od Intermagu

Firma Intermag na nowy sezon przygotował nowy produkt. Jest to nawóz startowy będący połączeniem składników pokarmowych i pożytecznych mikroorganizmów glebowych – Bactim Terrastart.

Nawóz, jest wynikiem prac i badań prowadzonych w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych przez Laboratorium Mikrobiologiczne Działu B&R firmy Intermag.

- W ramach prac nad produktem prowadzono izolacje mikroorganizmów z naturalnych środowisk pod kątem solubilizacji i ochrony fosforu. Sprawdzono aktywność wyizolowanych mikroorganizmów oraz wykonano szereg doświadczeń wazonowych, które potwierdziły pozytywny wpływ wytypowanych mikroorganizmów na rośliny. Ostatnim etapem badań było potwierdzenie efektywności mikroorganizmów i gotowego nawozu Bactim Terrastart w warunkach polowych – podaje firma.

Nawóz przeznaczony jest do stosowania z siewem nasion, sadzeniem roślin i do przygotowania substratów do siewu i sadzenia roślin. Jak przekonuje producent, jego formulacja – mikrogranulat, zapewnia optymalne rozmieszczenie składników pokarmowych i mikroorganizmów w obrębie systemu korzeniowego siewek.

fot. Intermag

- Wysoka zawartość fosforu oraz „formuła safe-P” (mikroorganizmy) wpływają korzystnie na rozwój systemu korzeniowego. Bactim Terrastart zawiera także łatwo przyswajalny cynk, który jest niezbędny do początkowego rozwoju roślin – informuje Intermag.

Na czym polega działanie „formuły safe-P”? Została ona opracowana w laboratorium Intermag. W jej skład wchodzą wyselekcjonowane bakterie glebowe z rodzaju Bacillus sp. - Bakterie te w naturalny dla siebie sposób uwalniają uwsteczniony fosfor z depozytu glebowego, dostarczając go roślinom. Dodatkowo mikroorganizmy chronią stosowany z nawożeniem doglebowym fosfor przed chemicznym uwstecznieniem wynikającym ze zbyt niskiego lub zbyt wysokiego odczynu gleby – podają.

Nawóz Bactim Terrastart można stosować: przy użyciu urządzeń do wysiewu mikrogranulatów zainstalowanych na siewnikach lub sadzarkach oraz poprzez dokładne wymieszanie nawozu z substratem używanym do siewu lub sadzenia roślin.

Ten nowy nawóz ma zastosowanie we wszystkich uprawach rolniczych wysiewanych siewnikami precyzyjnymi np. kukurydzy czy buraku cukrowym w dawce 15 kg/ha. Polecany jest on również w uprawie warzyw korzeniowych np. marchwi czy pietruszce. W warzywach korzeniowych polecana jest dawka w zakresie 5 – 7 kg nawozu na 1 hektar.

- Działanie nawozu zostało potwierdzone w badaniach własnych oraz badaniach prowadzonych w jednostkach badawczych – informuje firma Intermag.