Co z produkcją amoniaku? fot. Shutterstock

Niemiecki BASF, największa firma chemiczna na świcie, zamyka dwie fabryki i zwalnia 2600 pracowników. Co jest tego powodem?

Niedawno BASF podał wyniki finansowe za rok 2022. Okazuje się, że nie były one najlepsze. Jak poinformowano, zyski operacyjne grupy BASF zostały obciążone dodatkowymi kosztami energii w wysokości 3,2 mld euro w skali globalnej. Co ważne, Europa odpowiadała za blisko 84 proc. skoku kosztów energii, które w większości wpłynęły na zakład Verbund w Ludwigshafen.

- Konkurencyjność Europy coraz bardziej cierpi z powodu nadmiernej regulacji, powolnych i biurokratycznych procesów wydawania pozwoleń, a w szczególności wysokich kosztów większości czynników produkcji - powiedział w oświadczeniu Martin Brudermüller, szef BASF.

Dlatego firma zapowiedziała program oszczędnościowy, w którym ma zlikwidować 2600 miejsc pracy, głównie w Niemczech. BASF ma też w Ludwigshafen zamknąć fabrykę kaprolaktamu, ale też i jedną z dwóch fabryk amoniaku i związane z nią zakłady nawozowe.

Europa trudny teren

Już jakiś czas temu zadawaliśmy na farmer.pl pytanie „Czy w Europie opłaca się produkować nawozy? Bo pamiętamy, że kryzys energetyczny bardzo odbił się na sytuacji na rynku. We wrześniu 2022 r. w Europie wstrzymanych było ok. 70 proc. mocy produkcyjnych nawozów. Produkcję amoniaku wstrzymał wówczas m.in. BASF.

Mówiło się też o wysokich zyskach firm nawozowych. Ale też i o spadku popytu na nawozy z powodu wysokich cen produktów. Pisaliśmy o tym w artykule poniżej.

Już we wrześniu roku ubiegłego przypominaliśmy, że Europa jest miejsce, gdzie produkcja nawozów jest droga.

- Europa prawdopodobnie zwiększy swoją zależność od importu, po części ograniczaną przez mniejsze zużycie. IFA prognozuje dość silne spadki wykorzystania nawozów, do ok. -15%, ale głównie w Azji i Afryce, w Europie oscylować będą w okolicy do -5% - mówił wówczas portalowi farmer.pl Maciej Rozkrut, ekspert z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski.

Co robi BASF?

Według dziennika Die Welt jest to stopniowe pożegnanie z Niemcami jako miejscem prowadzenia działalności. - Największa na świecie firma chemiczna BASF chce zamknąć fabryki i zwolnić pracowników. Szczególnie wielu z nich w Niemczech. Jednak nie tylko wysokie ceny energii są winne. Podobnie jak grupa Dax, cała branża jest zaniepokojona lokalizacją przemysłową – podał dziennik.

Z kolei niemiecki Bild informuje, że po znacznym spadku zysków w ubiegłym roku i dużych obciążeniach spowodowanych kryzysem energetycznym koncern chemiczny zamyka jedną z dwóch fabryk amoniaku w zakładzie w Ludwigshafen.

BASF ogłosił w zeszłym roku program oszczędnościowy z powodu gwałtownie rosnących kosztów energii w Europie i spowolnienia gospodarczego. Największa chemiczna firma świata chce zaoszczędzić 500 mln euro rocznie poza produkcją od 2024 roku, z czego połowa ma być realizowana w głównym zakładzie w Ludwigshafen.

Firma zatrudnia tam około 39 000 ze 111 500 pracowników. Zgodnie z obowiązującym porozumieniem zakładowym do końca 2025 r. wykluczone są zwolnienia w Ludwigshafen.

Czy mniejsza produkcja?

Z danych przekazanych przez BASF wynika, że wydajność fabryki kaprolaktamu firmy BASF w Antwerpii w Belgii jest wystarczająca, aby w przyszłości zaspokoić popyt na rynku wewnętrznym i handlowym w Europie.

- Produkty o wysokiej wartości dodanej, takie jak aminy standardowe i specjalne oraz Adblue pozostaną nienaruszone i będą nadal dostarczane przez drugą fabrykę amoniaku w zakładzie w Ludwigshafen – podano.