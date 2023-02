Konferencja rozpoczęła się od omówienia najważniejszych działów i działań firmy PUH „Chemirol” sp. z o.o. Przedstawili je podczas spotkania prasowego dr Alicja Milewicz-Pełczyńska, dyrektor Działu Marketingu oraz Krzysztof Bzdęga. Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w PUH „Chemirol”.

Jeśli chodzi o rok 2022 to firma potwierdziła swój ugruntowany udział w Bałtyckim Terminalu Zbożowym w spółce Mondry. W ubiegłym roku także powstał 15 oddział firmy na Podkarpaciu. W portfolio firmy natomiast na dzień dzisiejszy jest 67 substancji czynnych i 182 marek własnych. Aktualnie w firmie pracuje ponad 1000 osób, a w terenie działa ponad 200 doradców klienta.

Jak poinformowali z kolei Marcjanna Pawlak – Kierownik Marketingu oraz dr Rafał Sobieszczański · z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Wiedzą, z sukcesem także zakończył się program Idę po rekord!. W roku 2022 przeprowadzony on był w 4 gatunkach uprawnych: pszenicy, rzepaku, kukurydzy oraz w buraku cukrowym. Gospodarstwa wdrożone do projektu objęte były opieką doradców na każdym etapie ich produkcji. W każdym z wytypowanych gospodarstw zastosowano produkty z asortymentu Chemirolu oraz Innvigo.

Marcjanna Pawlak – Kierownik Marketingu oraz dr Rafał Sobieszczański · z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Wiedzą Fot. AK

Zwieńczeniem I edycji programu „Idę po Rekord!” były rekordowe plony odnotowane u klientów firmy. W rzepaku zanotowano najwyższy plon, który wynosił 5,77t/ha, a pszenicy 11,6 t/ha (woj. warmińsko-mazurskie). W kukurydzy uzyskano 18t/ha. Spektakularny poziom plonowania zanotowano także w buraku cukrowym. W warunkach Opolszczyzny w jednym z gospodarstw osiągnięto 112.11t/ha (przy polaryzacji 16%). Wynik ten obecnie stanowi rekord Polski. Nad poprawnością i dokładnością pomiarów czuwał niezależny sędzia z Biura Rekordów Polski.

Prelegenci zapowiedzieli II edycję Programu. Jak przekonywano na spotkaniu, w akcji może wziąć udział każdy rolnik i nie chodzi tylko o bicie krajowych rekordów, ale pokonywanie własnych barier, aby uzyskiwać w warunkach konkretnego gospodarstwa coraz wyższe i stabilne plony.

Oblicze rolnictwa w Europie dynamicznie się zmienia. Powstają nowe akty prawne, które coraz bardziej przybliżają nas do idei Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo ewoluuję przede wszystkim w kierunku biologizacji.

- Wiek XX1 w to wiek biologii –mówił dr Marek Reich Manager ds. Rozwoju Nowych Produktów. PUH „Chemirol”.

Konferencja także była okazją to przybliżenia asortymentu w segmencie produktów mikrobiologicznych. Trzy produkty są pozycjonowane w firmie jako te, które pomagają rolnikom ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych. Są to: Bakto Kompleks (uwalnia składniki pokarmowe np. z resztek pożniwnych), Bakto ProFos (odblokowuje fosfor), czy BlueN (stanowiący alternatywne źródło azotu). Z kolei Batko G-Stop w założeniu pozwala na ograniczenie stosowania fungicydów w uprawie. Jak zapowiedziano wkrótce będzie dostępny także nowy produkt mikrobiologiczny – Rodeo, który ma być mikrobiologicznym wsparciem w zwalczaniu szkodników.

- Wszystkie produkty z Linii Bakto posiadają cechy wspólne. Są w formie płynnej i oparte są na bakteriach z rodzaju Bacillus będące w formach przetrwalnikowych. Co ważne mają szeroki zakres działania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach i cechuje ich dobra kompatybilność ze środkami ochrony roślin oraz nawozami dolistnymi. Można je stosować razem z RSM, kwasami humusowymi czy nawozami naturalnymi – omawiał zalety produktów Paweł Kossakowski -z-ca dyrektora działu w PUH Chemirol.

Jak przekonywał Kossakowski resztki pożniwne mają wysoką wartość nawozową i powinny być dobrze zagospodarowane.

Wartość nawozowa resztek pożniwnych. Slajd z prezentacji Fot. AK

Jak tłumaczyli prelegenci warto także sięgać po rezerwy glebowe.

- Należy pamiętać, że od 1,5 – 2 t/ha fosforu znajduje się w glebie. Niestety aż 95% tego fosforu to jest fosfor niedostępny dla roślin. Ten fosfor może sukcesywnie przechodzić do form przyswajalnych głównie za sprawą mikroorganizmów – mówił dr Reich.

W tych procesach „odzyskiwania” niedostępnego fosforu może pomóc preparat Bakto ProFos

Duża część konferencji poświęcona była preparatowi BlueN, będący w ofercie Chemirolu, a produkowany w zakresie firmy Corteva Agrisciene. BlueN wspiera odżywianie roślin azotem. Zawiera bakterie Methylobacterium symbioticum, które w odróżnieniu od innych bakterii wiążących azot, zasiedlają część nadziemną roślin. Asymilacja azotu odbywa się poprzez liście, przy użyciu nitrogenazy.

Produkt cieszył się dużym zainteresowaniem rolników już w pierwszym roku jego wprowadzenia na rynek, co potwierdza powierzchnia na jakiej został zastosowany, która została wyszacowana na około 500 tys. ha.

- W doświadczeniach prowadzonych w latach 2021 – 2023 BlueN wypracował średnio ok. 50 kgN/ha w rzepaku, 56 kg/ha w zbożach czy 76 kgN w kukurydzy dodatkowego azotu. Na sukces tego produktu złożyła się także łatwość aplikacji i fakt, że jest to produkt kompatybilny z wieloma śor. Do tej pory przebadaliśmy nie tylko jego mieszalność, ale także wzrost kolonii w otoczeniu – mówił dr Reich.