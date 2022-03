Bor i siarka w rzepaku droższe niż przed rokiem

Przy okazji wczesnowiosennych zabiegów pestycydowych w rzepaku warto dodać bor oraz siarczan magnezu siedmiowodny. Sprawdźmy jaki to będzie koszt na hektar.

Stosowane w rzepaku popularne nawozy dolistne znacznie zdrożały.

Zdrożały szczególnie: siarczan magnezu siedmiowodny oraz bor

Bor i siarka w rzepaku

W ciągu nadchodzących dni na wielu plantacjach rzepaku plantatorzy rozpoczną ochronę rzepaku. Dotyczy to głównie południa Polski, gdzie rośliny szybciej rozpoczynają wegetację i generalnie panują tam nieco wyższe dobowe temperatury.

Wraz z ochroną fungicydową czy insektycydową często aplikowane są jednocześnie nawozy mikro i makroelementowe. W rzepaku jednym z najważniejszych składników, które musimy dostarczyć z dokarmianiem, jest bor. Poprawia on między innymi budowę systemu korzeniowego, docelowo także wpływa na zapylenie kwiatów a więc i zawiązywanie łuszczyn.

Musimy też pamiętać, że dostępu do wielu mikroelementów uzależnione jest efektywne pobranie przez rośliny azotu oraz innych makroelementów dostarczonych w nawozach mineralnych.

Rzepak jest także rośliną siarkolubną, więc warto zadbać o stały dopływ tego składnika. Przy okazji podawania fungicydów można podasz siedmiowodny siarczan magnezu. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi on nam pełnego nawożenia posypowego tym składnikiem, może być stosowany w rzepaku uzupełniająco.

Bor i siarczan magnezu - jaki to koszt?

W poprzednich sezonach dodatek boru do zabiegu nie był zbyt bolesny dla naszych kieszeni. W tym sezonie składnik ten podrożał jednak dość znacznie. Bor płynny przed rokiem kosztował ok. 8 zł/l w jednym z punktów handlowych na Dolnym Śląsku. Obecnie ten sam produkt wycenia się na 16 zł /l. W przypadku boru sypkiego z dodatkiem siarki opakowanie 20 kg poprzedniej wiosny mogliśmy kupić za około 200 zł, a na ten moment jest to kwota 330 zł. Koszt na hektar boru będzie więc opiewał w granicach ponad 30 zł przy podaniu 2 kg.

Podobnie rzecz się ma z siarczanem magnezu siedmiowodnym. W zależności od ilości jaką potrzebowaliśmy zakupić do gospodarstwa koszt opakowania 25 kg oscylował w granicach 20 – 25 zł (ceny hurtowe, zakupy od tony wzwyż) do 30 zł w detalu, ewentualnie nieznacznie przekraczając tą cenę.

Obecnie w takich cenach siarczanu magnezu nie dostaniemy nigdzie. Woreczek 25 kg kosztuje na ten moment od 50 do 65 zł. Tona kosztuje więc od 2000 do 2600 zł. Wiosną rok temu mogliśmy zakupić ten nawóz od 800 do 1000 zł w hurcie i za około 1200 zł w detalu. Różnice są ogromne. Koszt jednostkowy oczywiście wciąż pozostaje stosunkowo niski, jednak to kolejne kilka zł więcej na zabieg w stosunku do lat poprzednich (przy dawce 5 kg/ha wynosi to około 10 – 13 zł).