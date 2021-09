Bor w rzepaku - dużo korzyści niewielkim nakładem

Nadszedł czas na aplikacje boru w rzepaku. Podanie go może znacząco poprawić rozwój rośliny. Kiedy i w jakich dawkach go podawać ?

Dlaczego bor jest tak ważny?

Kiedy i w jakich dawkach podajemy bor?

Bor słabo się przemieszcza

Śmiało można stwierdzić, ze w przypadku rzepaku bor wiedzie prym wśród mikroelementów - w hierarchii mikro jest tym czym azot w przypadku makroelementów. Ważne jest, aby stosując - często wysokie - nawożenie NPK i wysokie wiosenne dawki azotu nie zapominać o aplikacji borem. Bor aktywuje powstawanie cukrów w roślinie, wspomaga tez transport makroelementów.

Co bardzo istotne - bor należy do składników o wyjątkowo niskiej mobilności. Stąd tez jego objawy często widoczne są na młodych częściach roślin - najzwyczajniej pierwiastek ten nie został do nich przemieszczony. Dlatego w czasie intensywnego rozwoju rzepaku idealnie jest podawać bor w kilku dawkach - idealnie jest wykonać jego aplikacje po dwa razy na jesień i w takiej samej ilości na wiosnę. Co istotne, zawartość boru w glebie jest dość niska, dlatego tez - biorąc pod uwagę jego niska mobilność - konieczne jest dokarmianie rośliny tym składnikiem.

Kiedy podajemy bor?

Co ciekawe niedobór boru może prowadzić do podobnych zjawisk jak w przypadku braku regulacji łanu rzepaku, czyli nieodpowiedniego rozwoju części nadziemnej oraz korzenia. Przy czym regulacja ma wspomagać pokrój łanu, ale sam rozwój tych elementów rośliny oraz wysoka skuteczność zabiegu jest w pewnej części uzależniona od dostępności właśnie boru. Niedobory tego pierwiastka są łatwo zauważalne - blaszka liściowa ulega deformacji, staje się dość krucha oraz łamliwa. Same rośliny zdecydowanie wolniej rosną a w skrajnych przypadkach zatrzymują swój rozwój. Niedobór boru to także charakterystyczne pęknięcia - kawerny i ograniczony rozwój systemu korzeniowego.

Kiedy aplikować bor?

Wiemy już co może się wydarzyć w przypadku braku boru dla rośliny. Kiedy wiec go stosować? Tak jak wspomnieliśmy wyżej - powinniśmy dwa razy aplikować go jesienią oraz dwa razy wiosną. Bor zaczynamy podawać w momencie kiedy rośliny rzepaku posiadają już 4 liście. Często stosuje się go w mieszaninie zbiornikowej razem z regulacja łanu oraz ochroną fungicydową i insektycydową. Tu jednak należy szczególnie uważać, bo bor znacząco podnosi pH cieczy opryskowej i często mieszanie go ze zbyt dużą liczbą komponentów da więcej szkód niż pożytku.

Po raz drugi zabieg powtarzamy po około 2-3 tygodniach, rzepak ma już wówczas około 8 liści lub więcej i nowym organom zaczyna brakować tego składnika.

Przyjmuje się aby podać ten składnik w dwóch dawkach - przynajmniej 300 g boru (po 150 g na zabieg). Jeśli jesień jest wyjątkowo długa i rzepak nadal się rozwija warto zastanowić się nad trzecim zabiegiem - uzupełnieniem boru przed spoczynkiem zimowym. Aplikacje boru kontynuujemy oczywiście również wiosna.

Koszt zabiegi jest stosunkowo niski i w zależności od przyjętych dawek zaczyna się od 10 zł/ha.