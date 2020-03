Bor - ważny mikroelement dla rzepaku

Niedobór boru jest przyczyną zahamowania tworzenia łuszczyn i niskiej zawartości nasion w łuszczynie, co może prowadzić do spadku plonu nasion o ok. 20 proc.

Wiosną, w trakcie wydłużania pędu głównego rzepaku ozimego przy niedoborze boru dochodzi do pękania łodyg. U roślin niedożywionych borem liście są kędzierzawe, początkowo z czerwoną obwódką, podwinięte ku dołowi, kruche, łamią się, i tak, jak łodygi - łatwo pękają.

Niedobór boru jest przyczyną zahamowania tworzenia łuszczyn i niskiej zawartości nasion w łuszczynie, co może prowadzić do spadku plonu nasion o ok. 20 proc. Brak boru hamuje bowiem kiełkowanie pyłku na znamieniu słupka.

Wiosną wskazane jest odżywianie borem roślin rzepaku w formie dokarmiania dolistnego. Zalecana dawka wiosennego nawożenia borem wynosi 400-800 g B/ha. Jej wielkość uzależniona jest od dostępności składnika z gleby i intensywności uprawy.

W tegoroczne rzepaki powinno stosować się raczej wyższą dawkę lub przynajmniej zbliżoną do górnej granicy. Bor w plantacje rzepaku podaje się w ok.10-dniowych odstępach czasu między zabiegami dokarmiania.

Nie powinno wykonywać się zabiegów dokarmiania dolistnego w czasie występowania przymrozków, krótko przed i krótko po nich.