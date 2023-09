Siewy zbóż w pełni, choć część rolników czeka jeszcze na lepsze okienko pogodowe dla zakładania plantacji. Wykonanie uprawek przedsiewnych utrudnia także przesuszona warstwa gleby. Sucha gleba stanowi także problem dla działania nawozów stosowanych przedsiewnie.

Większość rolników zakupiła już nawozy wieloskładnikowe pod zboża. Informowaliśmy na farmer.pl, że lokalnie rolnicy informują o nienajlepszej dostępności asortymentu. Są jednak tacy, co decyzje zakupowe pozostawiają na ostatnią chwilę, co rodzi nerwową sytuację czy materiał dojedzie na czas. Po drugie okazuje się, że nawóz nie zawsze dostępny jest od ręki. Brakuje przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych typu NPK, szczególnie tych które najczęściej wybierane są pod korzeń w przypadku zbóż ozimych.

- W związku z informacjami napływającymi od rolników o brakach nawozów wieloskładnikowych na rynku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 28 września 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zainteresowanie sytuacją i wpłynięcie na polskich producentów aby zapewnili dostawy do dystrybutorów i punktów handlowych w ilości wystarczającej na potrzeby rolników - czytamy na stronie KRIR

Niestety działa tu także inny czynnik. Nienajlepsza opłacalność podstawowych płodów rolnych sprawia, że rolnicy tracą płynność finansową. Zwyczajnie na odnowienie produkcji i zakup nawozów brakuje pieniędzy.

- Wielu rolników, zwłaszcza posiadających małe i średnie gospodarstwa nie mogło wcześniej zaopatrzyć się w nawozy niezbędne do jesiennego zastosowania przedsiewnego, ponieważ oczekiwali na obiecane dopłaty do nawozów zakupionych w poprzednim sezonie. Obecnie, kiedy ruszyły wypłaty, coraz więcej rolników zgłasza się do składów nawozów po stosunkowo niewielkie partie nawozów typu polifoska, jednak coraz częściej brakuje towaru. Dystrybutorzy tłumaczą się ograniczonymi dostawami - czytamy w komunikacie KRIR.