Był przymrozek – pojawiły się rozsiewacze nawozów na polach

Przez cały dotychczasowy okres zimowy na palcach ręki można policzyć poranki z solidniejszym przymrozkiem umożliwiającym swobodny wyjazd na pola ciągników. Dlatego wielu rolników decydowało się w weekend wykorzystać szanse i rozsiać nawozy, oczywiście te które można stosować w okresie zimowym.

Choć 15 luty coraz bliżej, to rolnikom nie są jeszcze znane losy decyzji odnośnie przyspieszenia podawania nawozów azotowych.

Wiele rolników jednak widzi co się dzieje na polach i chce być przygotowanym do jak najszybszej realizacji pierwszych zabiegów nawozowych. Oziminy i tak są rozhartowane, opadów nie ma dużo, stąd obawa o dobre rozpuszczenie nawozów i przemieszczenie jonów w kierunku systemu korzeniowego. Wykazują także oznaki wielu niedoborów (głównie rzepak) i są osłabione chorobami (głównie wcześnie siane zboża). Co więcej przedwiośnie na „plusie” to także ryzyko, ze pomimo potrzeby, to i tak przez pewien okres nie będzie można wyjechać ciężkim sprzętem w pole, bo najmniejsze opady deszczu mogą to sukcesywnie uniemożliwić.

Warto mieć świadomość, że podglebie nie jest zmarznięte (nie było silnych mrozów), wierzchnia warstwa gleby wilgotna od przelotnych opadów, a więc trzeba założyć, że jest grząsko. Dlatego każdy poranny przymrozek „ścinający” warstwę orną, to szansa na bezproblemowe wykonanie zabiegu. Tak było w miniony weekend, kiedy to wielu rolników wyjechało w pola z rozsiewaczami. Najczęściej siali doglebowo siarczan magnezu (kizeryt) czy nawozy potasowe.

Kizeryt powinien być wysiany na około 2-3 tyogdnie przed planowanym nawożeniem azotowym Fot. A. Kobus

Takie postępowanie jest uzasadnione. Przykładowo kizeryt powinien być rozsiany na 2-3 tygodnie przed planowanym stosowaniem nawozów azotowych. Jeżeli nie pada, temperatura jest na plusie, a gleba jest wilgotna - rozpuszcza się przez ok. 12 dni. Przy takim postępowaniu działanie azotu zastosowanego po 1 marca, będzie już wspomagane przez siarkę (S) oraz magnez (Mg).

W takich warunkach rozsądne jest także nawożenie potasowe, zwłaszcza gdy opracowana strategia nawozowa zakładała podzielenie dawki nawozów potasowych na przedsiewną i pogłówną.

W okresie zimowym można także wysiewać nawozy potasowe (nawożenie korekcyjne) lub pod rośliny jare Fot. A. Kobus

Bez większych ograniczeń, jeśli gleba nie jest zmarznięta ani zalana wodą można także przeprowadzić nawożenie fosforowe, a także wapnowanie pod rośliny jare.