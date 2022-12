To już taka chyba świecka tradycja, że cennik publikowany przez autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, czyli Agrochem Puławy, aktualizowany jest tuż przed Świętami. Tak było w ubiegłym roku. Tak jest i teraz. Tylko na szczęście skoki cenowe, nie są aż tak drastyczne.

22 grudnia pojawił się nowy cennik, ten dotyczący nawozów azotowych. Niestety z trochę wyższymi cenami. 21 grudnia podano ceny NPK-ów. Też zwykle droższe o kilkaset złoty na tonie.

Czy jest drożej? Ceny nawozów azotowych – grudzień 2022 r.

23 listopada była ostatnia aktualizacja. Wówczas średnia cena saletry amonowej to ok. 3590 zł/t, Saletrzak kosztował ok. 3400 zł/t. Teraz cena saletry to ok. 3640 zł/t, a saletrzaka 3430 zł/t.

Źródło: Agrochem Puławy

Ceny nawozów wieloskładnikowych – grudzień 2022 r.

23 listopada 2022 r. nawozy NPK kosztowały: Polifoska 6 – ok. 4400 zł/t, Polifoska 8 – 4450 zł/t. Teraz Polifoska 6 kosztuje średnio 4450 zł/t, a Polifoska 8 – 4490 zł/t.