Zebraliśmy ceny wybranych nawozów mineralnych. Zostały one uśrednione i oczywiście zależą one od wielu czynników np. wielkości zamówienia, regionu itp. Zestawiliśmy je z tymi z końca lipca. Widać różnicę

Znaczny wzrost cen nawozów mineralnych był już widoczny w ciągu kilku dni po ogłoszeniu ograniczenia lub wstrzymania produkcji w naszych rodzimych zakładach. O tym pisaliśmy poniżej.

Czy będą regulowane ceny na nawozy?

Później minister coraz śmielej zaczął wypowiadać się o wprowadzeniu mechanizmu kontroli cen nawozów i ich regulacji. Henryk Kowalczyk wspominał, że ceny nie powinny kształtować się na poziomie 3-4 tys. zł za tonę. Szczegółowe rozwiązania ma przedstawić razem z wicepremierem Jackiem Sasinem, podobno w tym tygodniu. - Nie możemy pozwolić, żeby ceny nawozów przekraczały 4 tys. zł za tonę, to jest absolutna górna granica dla rolnika – mówił w niedzielę wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Następnie na łamach farmer.pl ukazał się wywiad z Rafałem Mładanowiczem, pełnomocnikiem ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą. Podkreślał on w rozmowie z nami, żeby rolnicy nie ulegali presji wysokich cen, bo te mogą się zmienić, a dystrybutorzy zostaną z towarem na placach.

Jakie ceny nawozów – wrzesień 2022 r.?

Teraz sprawdzamy jak kształtują się ceny nawozów tuż przed spodziewanym ogłoszeniem maksymalnych progów, co zapowiada minister rolnictwa. Okazuje się, że w porównaniu z końcem lipca, a więc przez okres ponad 1,5 miesiąca te ceny znacznie poszły w górę. Co ciekawe praktycznie wyrównała się cena saletry amonowej z ceną mocznika. I to nawozy azotowe najbardziej podrożały.

Obecnie ceny w firmach dystrybucyjnych wybranych nawozów na stan 8 września 2022 r. kształtują się na poziomie (zł za tonę w big-bagach - w nawiasie podajemy ceny z 26 lipca 2022 r.):