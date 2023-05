Analitycy z holenderskiego Rabobanku spodziewają się dalszego spadku cen nawozów. Są w tej kwestii jednak istotne różnice między nawozami azotowymi, nawozami fosforowymi i nawozami potasowymi.

Analiza rynku przeprowadzona przez holenderski Rabobank zakłada, że ​​ceny nawozów utrzymają się na niskim poziomie do 2024 r. lub nawet dłużej – zwłaszcza w przypadku nawozów fosforowych i potasowych.

Nawozy powinny początkowo pozostać niedrogie na całym świecie. Tak zakładają analitycy Rabobanku w raporcie z 25 maja 2023 roku. Przyczynić ma się do tego dobra oferta rynkowa przy jednocześnie ograniczonym popycie. Analitycy banku oceniają poziom cen nawozów, porównując go z koszykiem produktów rolnych. Na tej podstawie obliczają wskaźnik przystępności cenowej nawozów, który latem po raz pierwszy od końca 2021 r. znów jest dodatni. Oznacza to, że rolnikom ponownie opłaca się kupować nawozy.

Jak długo nawozy będą tanie?

Analitycy Rabobanku spodziewają się, że zakup nawozów znów będzie opłacalny dla rolników, przynajmniej do jesieni 2023 roku. To, jak długo ceny nawozów pozostaną niskie, zależy przede wszystkim od tego, jak silny i jak szybko światowy popyt na nawozy ponownie wzrośnie. Poziom popytu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę prawdopodobnie zostanie osiągnięty dopiero za 2-3 lata.

Ceny nawozy azotowych są niestabilne

Rabobank uważa, że ​​ceny nawozów azotowych są bardzo zmienne, ponieważ są mocno uzależnione od wahań cen ropy i gazu. Analitycy zakładają, że ceny mocznika utrzymają się na poziomie zbliżonym do obecnego przez cały 2023 rok i dopiero w 2024 roku ponownie znacząco wzrosną. Jednak inne badania wskazują, że poziom cen w UE będzie w dużym stopniu zależał od tego, czy Rosja ograniczy dostawy gazu do Europy w dalszej części roku.

Nawozy fosforowe mogą stanieć

Zdaniem Rabobanku nawozy fosforowe są nadal znacząco droższe niż w długoterminowym trendzie. Powodem jest to, że pomimo słabego popytu Chiny nadal eksportują mniej niż w przeszłości. Jednak wielkość krajowej konsumpcji chińskiej na ten rok została osiągnięta. Jeżeli w najbliższym czasie ChRL ponownie zacznie eksportować większe ilości, ceny nawozów fosforowych prawdopodobnie spadną w ciągu roku.

Nawozy potasowe: ceny nadal spadają

Zdaniem analityków Rabobanku, popyt na nawozy potasowe również pozostaje słaby na całym świecie. Chociaż Brazylia i Indie kupiły w ostatnich miesiącach większe ilości, nie powstrzymało to światowego spadku cen. Podaż wciąż jest wysoka, pojawiają się też sygnały, że nawozy z Białorusi wracają na światowy rynek, mimo europejskich i amerykańskich sankcji. Jeśli ta tendencja się utrzyma, ceny nawozów potasowych również będą mocno spadać.