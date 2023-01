W listopadzie i grudniu ubiegłego roku obserwowaliśmy systematyczne spadki cen nawozów azotowych i NPK. Od 1 stycznia została jednak przywrócona stawka podatku VAT 8 proc. na nawozy. O ile wzrosły ceny? Czy producenci zmniejszyli marżę by utrzymać dotychczasowy poziom cen?

Po dwóch miesiącach poprawy sytuacji na rynku, ceny nawozów NPK ponownie wzrosły, a ich dostępność spadła.

Średnia cena brutto Polifoski 6 wzrosła o 4,5 proc. względem końca grudnia.

Coraz więcej firm ma w ofercie RSM, ale cena brutto jest średnio o 5 proc. wyższa niż w ostatnich dniach ubiegłego roku.

Różnica ceny pomiędzy skrajnymi ofertami Polifoski 6 i mocznika Pulrea bywa ogromna.

Niektórzy dystrybutorzy obniżają marżę, aby utrzymać cenę, a inni wręcz przeciwnie, drastycznie ją podnoszą.

Wciąż dynamicznie zmienia się sytuacja nawozów importowanych, które na przemian tanieją i drożeją, czasem będąc atrakcyjną alternatywą, by za kilka dni kosztować podobnie do odpowiedników krajowych.

Jak nie trudno się domyślić, przywrócenie podatku VAT spowodowało wzrost cen nawozów. Co jednak ciekawe, w większości przypadków wzrost średnich cen nie wynosi wcale 8 proc., jak by wskazywała stawka podatku. Powróciło natomiast ze zdwojoną siłą zjawisko bardzo dużych różnic pomiędzy najtańszą a najdroższą ofertą tego samego nawozu. Stąd wniosek, że niektórzy sprzedający obniżyli swoje marże, żeby zrekompensować klientom wzrost cen, a inni wręcz przeciwnie, stwierdzili, że skoro klient wie, że ceny wzrosną, to można je podnieść o wiele więcej niż wartość VAT. Wszystkie podane niżej ceny są cenami brutto.