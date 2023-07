Już dawno nie zmieniały się ceny podawane przez Agrochem Puławy, czyli autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, które są traktowane jako swoisty papierek lakmusowy na rynku. Teraz poinformowano, że od 25 lipca 2023 będzie obowiązywał nowy cennik. Czy są obniżki, czy wprost przeciwnie?

Poprzedni cennik nawozów azotowych z 25 maja 2023 r. jest jeszcze ważny do 25 lipca. Po tej dacie będą obowiązywać nowe ceny.

Ile kosztują nawozy azotowe, mocznik, saletra w lipcu 2023 r.?

Zmiana dotyczy tylko nawozów azotowych, te wieloskładnikowe, które właśnie w tym momencie, po żniwach, są najczęściej stosowane, na razie nie zmieniają swoich wartości, w każdym razie nie w cenniku Agrochemu.

Poprzednio saletra kosztowała – ok. 1560 zł/t, mocznik z inhibitorem – ok. 2650 zł/t, a RSM 32 proc. – ok. 1350 zł. Wówczas w zestawieniu odnotowano spadki zwykle sięgające na tonie ok. 600 zł.

Ceny nawozów azotowych – lipiec 2023 r.

Okazuje się, że w nowym cenniku są delikatne wzrosty cen. Saletra amonowa wyceniania jest na ok. 1600 zł/t, siarczan amonu na ok. 1600 zł/t, RSM 32 proc. na 1380 zł.

Cały cennik Agrochem Puławy poniżej.