Ceny nawozów: Chiny i Rosja ograniczają eksport nawozów?

Ceny nawozów nadal galopują. Trend się nie odwraca, cały czas ich cena rośnie. Jaki wpływ na nasz rodzimy rynek ma sytuacja na świecie?

Zapytaliśmy o to dr Jakuba Oliprę, starszego ekonomistę z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska. Sprawdźcie jego analizę.

Przyczyny wzrostu cen nawozów

- Główną przyczyną rosnących cen nawozów jest obserwowany ostatnio silny wzrost cen gazu ziemnego. Gaz ziemny stanowi od 60 do 80 proc. kosztów produkcji nawozów azotowych, co uwzględniając jego rekordowe ceny wyjaśnia to co widzimy obecnie na rynku. Warto jednak zwrócić uwagę, że na rynku pozostałych nawozów mineralnych sytuacja popytowo-podażowa również pozostaje napięta, co w znacznym stopniu wynika z czynników politycznych – mówi nam dr Olipra.

I przypomina, że ceny nawozów potasowych pozostają pod wpływem sankcji nałożonych w 2021 r. przez Unię Europejską oraz USA na Białoruś, która jest jednym z największych producentów nawozów potasowych.

- Jednocześnie w ostatnich tygodniach napływają kolejne doniesienia medialne wskazujące, że Chiny, będące kluczowym światowym producentem nawozów fosforowych i azotowych, ograniczają ich eksport w celu stabilizacji cen na rynku wewnętrznym. Działania te nasilił obserwowany w ostatnich miesiącach kryzys energetyczny w tym kraju – mówi.

Z rynku płyną kolejne doniesienia, że Chiny wstrzymały eksport nawozów. Próbują w ten sposób ustabilizować ceny na rynku wewnętrznym – pierwsze efekty już widać.



Jak dodaje, pojawiły się również pogłoski jakoby Rosja, która jest również kluczowym producentem i eksporterem nawozów, miała zdecydować się na podobny krok.

Napływają informacje, że Rosja może pójść w ślady Chin i ograniczyć swój eksport nawozów w celu ustabilizowania cen na rynku wewnętrznym.



Wzrost cen nawozów równa się wzrost cen żywności

- Uwzględniając wysokie ceny nawozów oraz globalny charakter szoku można oczekiwać, że rolnicy na całym świecie będą ciąć koszty i ograniczać ich stosowanie, co będzie negatywne dla wydajności produkcji roślinnej. W efekcie, trudno oczekiwać, że kolejny sezon przyniesie odbudowę obserwowanych obecnie niskich na tle historycznym światowych zapasów zbóż i roślin oleistych – wyjaśnia dr Jakub Olipra.

Jak tłumaczy, uwzględniając utrzymujące się w ostatnich latach rosnące spożycie zbóż i roślin oleistych będzie to oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen.

- To z kolei oznacza wyższe ceny pasz, a w konsekwencji dalszy wzrost presji kosztowej w przypadku produkcji zwierzęcej. Tym samym obserwowany obecnie wzrost cen nawozów będzie w kolejnych miesiącach oddziaływał w kierunku wzrostu cen wszystkich podstawowych produktów żywnościowych: pieczywa, mięsa, produktów mlecznych, oleju i tłuszczów oraz jaj - mówi na koniec ekonomista.