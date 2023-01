Wobec rosnącego dynamicznie areału zasiewów kukurydzy, rośnie też zainteresowanie nawozami fosforowymi, powszechnie stosowanymi w podsiewacz podczas siewu tego gatunku. Ile kosztuje dziś superfosfat i fosforan amonu?

Nawozy fosforowe kojarzą nam się najczęściej z kukurydzą. Faktycznie, pierwiastek ten ma dla tego gatunku duże znaczenie, a wręcz niedobór fosforu jest jednym z głównych czynników ograniczających plony kukurydzy. Bez względu na ceny nie można więc zrezygnować z nawożenia tym pierwiastkiem. Wszystkie podane niżej ceny są cenami brutto.

Należy mieć na uwadze, że ceny u różnych dystrybutorów są obecnie bardzo zróżnicowane. Kto kupił drogo w hurcie, będzie chciał również drogo sprzedać w detalu. Po powrocie podatku VAT od nawozów niektórzy dystrybutorzy zmniejszyli marże, aby zrekompensować klientom wzrost cen, inni natomiast uznali, że skoro klient wie, że towar zdrożeje, to można podnieść cenę o znacznie więcej niż stawka VAT. Przykładowo, popularny Polidap można kupić za 3999 zł/t, ale równie dobrze u innego dystrybutora za 5200 zł/t. Warto wobec tego porównywać ceny i wybierać najlepszą ofertę, a nie koniecznie najbliżej położoną firmę.

Znaczenie fosforu w produkcji rolnej

Fosfor odpowiedzialny jest między innymi za rozwój systemu korzeniowego, a także zwiększa odporność na suszę, mróz czy choroby. Wchodzi w skład związków organicznych regulujących proces fotosyntezy, a także wpływa na transport składników mineralnych przez błony komórkowe. Fosfor jest bardzo słabo mobilny w glebie, dlatego tak ważne jest umieszczenie go jak najbliżej nasion roślin uprawnych. Wykorzystanie nawozów fosforowych w pierwszym roku po zastosowaniu wynosi zaledwie 20-25 proc., a przy tym nie są one tanie, co stanowi kolejny powód do zadbania o jak największą efektywność zabiegu i wypracowania co najmniej średniej zasobności gleby w ten składnik.

Fosforan amonu – cena styczeń 2023 r.

Fosforan amonu, a więc choćby znany powszechnie Polidap, jest nawozem wieloskładnikowym, zawierającym najczęściej 18 proc. azotu i 46 proc. fosforu, a także siarkę, w ilości zależnej od producenta. Obecnie Polidap kosztuje średnio 4400 zł/t. Dla porównania, w listopadzie ubiegłego roku było to 4000 zł/t, oczywiście przy zerowej stawce podatku VAT. Z kolei fosforan amonu od innych producentów można dziś kupić średnio za 4000 zł/t.

Superfosfaty– cena styczeń 2023 r.

Superfosfat wzbogacony to nawóz zawierający 40 proc. P2O5, 30 proc. CaO i 5 proc. SO3. Fosfor w superfosfacie wzbogaconym, ze względu na formę rozpuszczalnego w wodzie fosforanu jednowapniowego, jest łatwo przyswajalny dla roślin. Średnio za superfosfat wzbogacony trzeba obecnie zapłacić 4550 zł/t. Dla porównania, w listopadzie ubiegłego roku było to 4200 zł/t, oczywiście przy zerowej stawce podatku VAT.

Superfosfat prosty również zawiera łatwo przyswajalny fosforan jednowapniowy, ale jego skład różni się, zależnie od producenta. Nawóz ten zawiera 18-20 proc. P2O5, 10-25 proc. CaO i 10-32 proc. SO3. Średnio za superfosfat prosty trzeba obecnie zapłacić 2000 zł/t, a więc tyle, ile w listopadzie ubiegłego roku przy zerowej stawce podatku VAT.