Ceny nawozów na jesień

Tegoroczne żniwa na ukończeniu, czas pomyśleć o zasiewach na rok przyszły. Ile kosztują stosowane zazwyczaj jesienią nawozy?

Według danych zbieranych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (ostatnia aktualizacja czerwiec 2020), jeśli chodzi o stosowane zazwyczaj jesienią nawozy fosforowe – to najtańszy superfosfat pojedynczy granulowany można kupić w woj. kujawsko-pomorskim – produkt ten kosztuje tam 65 zł/dt (w maju najniższa cena tego nawozu to 72 zł/dt w woj. opolskim). Najdroższą ofertę pojedynczego superfosfatu odnotowano w tym czasie w woj. warmińsko-mazurskim i wielkopolskim – 112 zł/dt (dla porównania w maju kosztował najdrożej 109 zł/dt w woj. podlaskim)

Najtańszy superfosfat wzbogacony 40% dostępny był natomiast – podobnie jak miesiąc wcześniej - w woj. mazowieckim – 86 zł/dt. Najdrożej – bo po 242 zł/dt – oferowano go po sąsiedzku, czyli w woj. podlaskim.

Jeśli chodzi o również popularne głównie jesienią nawozy potasowe – najtańszą sól można kupić od dwóch miesięcy w woj. opolskim (120 zł/dt, tak jak w kwietniu i maju), a siarczan potasu w woj. mazowieckim (160 zł/dt – czyli tak samo jak w maju).

W woj. opolskim odnotowano też najwyższą ofertę na sól potasową - 208,00 zł/dt (cena bez zmian). Najdroższy siarczan potasu - 330,00 zł/dt – był w województwie śląskim (w maju najwyższa oferta opiewała na kwotę 320 zł/dt).

Jeśli chodzi o pozostałe nawozy, najniższe ceny azotowych odnotowano:

- saletra amonowa w województwie kujawsko pomorskim 84 zł/dt,

- saletrzak w województwie kujawsko pomorskim 71 zł/dt,

- mocznik w województwie mazowieckim 100 zł/dt.

W przypadku nawozów wieloskładnikowych, najtańsze były:

- polifoska 8:24:24 w województwie mazowieckim 108 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie mazowieckim 105 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie mazowieckim i wielkopolskim 120 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie kujawsko pomorskim 90 zł/dt.

Wśród cen najwyższych ww. nawozów największe wartości osiągnęły:

nawozy azotowe

- saletra amonowa w województwie małopolskim 154 zł/dt;

- saletrzak w województwie zachodniopomorskim 148 zł/dt;

- mocznik w województwie zachodniopomorskim 200 zł/dt;

nawozy wieloskładnikowe

- polifoska 8:24:24 -208 zł/dt w województwie opolskim;

- polifoska 6:20:30 - 212 zł/dt w województwie zachodniopomorskim;

- polifoska 4:12:32 – 170 zł/dt w województwie małopolskim i śląskim;

- amofoska 172 zł/dt w województwie podlaskim.



- Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do maja 2019 roku w 78 na 176 pozycji obserwujemy spadek cen a w następnych 32 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że 38% cen nawozów wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W większości województw obserwujemy spadek lub stagnację cen nawozów azotowych. Spadku cen nawozów nie obserwujemy jedynie w województwie warmińsko mazurskim – podało CDR w Brwinowie.