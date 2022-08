Wczoraj Agrochem, dystrybutor nawozów produkowanych przez Azoty Puławy, opublikował nowy cennik. Jest drożej niż ostatnio.

Rolnicy są w trakcie żniw, wielu przygotowuje się do nadchodzącego siewu rzepaku. Tym bardziej nie napawają optymizmem kolejne wzrosty cen środków produkcji i niskie ceny płodów rolnych w skupach. Co i ile podrożało?

Kolejny wzrost cen nawozów

Tym razem dystrybutor zaktualizował tylko ceny nawozów azotowych -cena nawozów wieloskładnikowych jak na razie nie uległa zmianie. Zgodnie z cennikiem obowiązującym od 11 sierpnia cena Saletrosanu 26 PLUS waha się między 3950 a 3990 zł za tonę. Przypomnijmy, że jeszcze w cenniku opublikowany 27 lipca kosztowała od 3895 do 3935 zł/t. Siarczan amonu sprzedawany pod nazwą PULSAR kosztuje obecnie 2470-2510 zł/t. Podwyżki nie ominęły także saletry amonowej 34,4 proc. N, za którą obecnie trzeba zapłacić od 4265 do 4305 zł/t. Szczegółowy cennik znajduje się w załączeniu poniżej.

Cennik nawozów azotowych Azotów Puławy obowiązujący od 11 sierpnia 2022 roku. Źródło: https://agrochem.com.pl/cennik/

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż cena przedstawiona w cenniku dotyczy wysyłek cało samochodowych (24 tony) i obejmuje jedynie transport do 100 km od miejsca załadunku, a powyżej tej odległości dostawca naliczy dopłatę wyliczaną indywidualnie. Dystrybutor zastrzega także, że opublikowany cennik ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Czy w obecnej sytuacji - drogie nawozy i relatywnie niskie ceny płodów rolnych zdecydujesz się na ich zakup?