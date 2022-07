Ponownie zmieniły się ceny u autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, czyli Agrochem Puławy. Tym razem cennik zmienił się w środku tygodnia, a nie tak jak zwykle na jego koniec. Ceny poszły w górę o zwykle kilkaset złotych na tonie.

Ostatni cennik nawozów azotowych zmienił się 8 lipca 2022 r. Teraz na stronie firmy figuruje data 27 lipca 2022 r., a z kolei nawozy wieloskładnikowe były poprzednio aktualizowane 21 czerwca.

Jakie są ceny nawozów azotowych – 27 lipca 2022 r.?

Poprzednio ceny saletry amonowej wyceniane były na ok. 3640 zł, siarczanu amonu na ok. 2240 zł, a Saletrzaka 27 Standard Plus na 3130 zł. Poniżej w artykule poprzedni cennik.

Teraz nastąpiły wzrosty sięgające średnio kilkaset złoty na tonie. W nowym cenniku saletra amonowa wyceniona jest na ok. 3900 zł, siarczan amonu 2320 zł, a Saletrzaka 27 Standard Plus na 3400 zł.

Źródło: Agrochem Puławy

Jakie ceny nawozów NPK – 27 lipca 2022 r.?

Nawozy wieloskładnikowe również podrożały o zwykle kilkaset złoty na tonie. Poprzednio, czyli 21 czerwca kosztowały: Polifoska 6 ok. 4200 zł/t, Polifoska 8 – 4280 zł/t, Amofoska 4-16-18 – ok. 2830 zł/t, a Holistagro PK 15-30 – ok. 3500 zł/t. Poniżej poprzedni cennik.

Teraz w cenniku z 27 lipca 2022 r.: Polifoska 6 ok. 4350 zł/t, Polifoska 8 – 4430 zł/t, Amofoska 4-16-18 – ok. 2900 zł/t, a Holistagro PK 15-30 – ok. 3580 zł/t.