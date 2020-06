Ceny środków produkcji w Polsce w 2019 r. wzrosły, na świecie spadły

- Koniunktura na rynku środków do produkcji rolnej w Polsce uzależniona jest przede wszystkim od popytu krajowego determinowanego sytuacją dochodową rolników oraz uwarunkowań na rynku światowym. W 2019 r. na światowych rynkach surowców energetycznych, nawozów mineralnych, metali i minerałów ceny były niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. W Polsce natomiast na rynku środków produkcji dla rolnictwa obserwowano wzrost cen – wynika z najnowszego raportu „Rynek środków produkcji dla rolnictwa” opracowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie.

Dlaczego tak się stało? Zdaniem analityków, poprawa koniunktury na krajowym rynku środków produkcji była następstwem sprzyjających rolnictwu uwarunkowań rynkowych, które były wyraźnie lepsze od tych, jakie wystąpiły rok wcześniej i porównywalne z tymi z 2017 r.

- W 2019 r. ceny zdecydowanej większości środków produkcji dla rolnictwa były wyższe niż rok wcześniej. Ceny wzrosły przeciętnie o 3,4%, w tym nawozy mineralne podrożały przeciętnie o 8,2%, nasiona siewne, drzewka i sadzonki o 4,7%, materiały budowlane o 4,6%, pasze o 3,8%, maszyny i narzędzia rolnicze o 3,5%, środki ochrony roślin o 1,9%, nawozy wapniowe o 1,5%. Wysoka dynamika cen paliw, olejów i smarów technicznych (łącznie z węglem) obserwowana w latach 2017-2018 wyraźnie spowolniła, a wzrost cen w 2019 r. wyniósł 1,0% - czytamy w raporcie.

Co z zużyciem? - W sezonie 2018/19 odnotowano spadek zużycia nawozów mineralnych w krajowym rolnictwie w porównaniu z poprzednim sezonem. Spadek zużycia dotyczył wyłącznie nawozów azotowych. Na zmniejszone zużycie w sezonie 2018/19 wpływ miał prawdopodobnie wyraźny wzrost cen nawozów mineralnych w ostatnich miesiącach 2018 r. i w pierwszym kwartale 2019 r., a także niekorzystne warunki agrometeorologiczne w okresie wegetacji, głównie susza. Producenci rolni na 1 ha UR w Polsce zastosowali prawie 130 kg nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik, tj. o 8,4% mniej w porównaniu z sezonem 2017/18. Największe zużycie nawozów mineralnych odnotowano w województwach opolskim i kujawsko--pomorskim (powyżej 170 kg NPK/ha UR), a najmniejsze w województwach podkarpackim, małopolskim i lubuskim (poniżej 95 kg NPK/ha UR). W 2019 r. średnioroczne ceny nawozów mineralnych w Polsce były przeciętnie o 8,2% wyższe niż rok wcześniej – wynika z analizy Instytutu.

Warto też podkreślić, że w ubiegłym roku nastąpiło pogorszenie dla producentów rolnych relacji średniorocznych cen nawozów do cen skupu zbóż. Na zakup 1 kg czystego składnika nawozu mineralnego należało w 2019 r. przeznaczyć równowartość średnio 5,1 kg pszenicy wobec 4,8 kg pszenicy w 2018 r.

Jak sytuacja wyglądała na świecie? - Światowe zużycie nawozów mineralnych w sezonie 2018/19 zmniejszyło się o 0,7%. W sezonie 2019/20 globalne zużycie nawozów mineralnych prawdopodobnie będzie większe w porównaniu z sezonem 2018/19 o 0,9%. Wzrost zużycia będzie wynikał z poprawy ekonomicznej opłacalności stosowania nawozów w związku z obserwowanym od początku 2019 r. stopniowym spadkiem cen nawozów w handlu międzynarodowym. Średnioroczne ceny nawozów w 2019 r. były przeciętnie o 1,4% niższe w porównaniu z 2018 r. Spadek średniorocznych cen nawozów prawdopodobnie był związany z obniżkami cen surowców energetycznych, wpływających na niższe koszty produkcji i transportu nawozów, ale też braku poprawy koniunktury na rynku zbóż – wynika z danych IERiGŻ.

Co w wypadku pestycydów? - W przeliczeniu na substancję czynną sprzedaż środków ochrony roślin zmalała w 2018 r. o 7,6%. Zużycie środków ochrony roślin w kg substancji w przeliczeniu na 1 ha zasiewów i upraw trwałych zmniejszyło się z kolei o 8,0% do prawie 2,1 kg. Ocenia się, że pod wpływem poprawy rynkowych uwarunkowań produkcji rolnej, sprzedaż środków ochrony roślin w 2019 r. była na poziomie o kilka procent wyższym od tego jaki obserwowano w stosunkowo słabym pod tym względem 2018 r. – czytamy w raporcie „Rynek środków produkcji dla rolnictwa”.

Co ciekawe, zdaniem analityków Instytutu, w 2019 r. tempo wzrostu cen środków ochrony roślin było większe w porównaniu z rokiem poprzednim. Średnioroczny wzrost cen wyniósł 1,9%. Zakup takiej samej ilości wybranych środków ochrony roślin jak w roku poprzednim wymagał sprzedaży średnio o około 4% większej ilości pszenicy.

Co z materiałem siewnym? Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa za 2019 r. łączna ilość materiału siewnego roślin rolniczych oceniona w laboratoriach, w stosunku do 2018 r., zwiększyła się o 1,3%. Do sprzedaży zakwalifikowano o 0,4% więcej nasion zbóż. Podaż nasion kukurydzy zmniejszyła się o 22%. Mniejsza była też produkcja bobowatych. Zwiększyła się produkcja nasion traw, rzepaku ozimego, gorczycy białej i facelii.

- Powierzchnia zakwalifikowanych w 2019 r. plantacji nasiennych, w porównaniu z 2018 r. zwiększyła się o 2,9% do 147 tys. ha. Zasiewy zbóż na nasiona były mniejsze o 3%. Udział krajowych odmian w strukturze plantacji nasiennych zbóż zwiększył się do 56,4%. Zwiększyła się powierzchnia reprodukcji materiału siewnego ziemniaków, traw i bobowatych grubonasiennych oraz oleistych na nasiona – wynika z raportu.

Co warto podkreślić, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w dalszym ciągu udział nasion kwalifikowanych w zasiewach jest niski. W 2019 r. wyniósł on 17,7%.