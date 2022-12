„Kierunek Innowacja” to cykl regionalnych konferencji Farmera. 10 stycznia 2023 r. odbędzie się pierwsza z nich, w Barczyźnie w województwie wielkopolskim, a 12 stycznia w Ślęzy na Dolnym Śląsku. Spotkania są bezpłatne dla rolników. Nie zabraknie na nich bieżących tematów, również tych poświęconym zmieniającej się sytuacji na rynku nawozów. Czy nawozy będą drożeć?

Farmer rusza z cyklem konferencji „Kierunek Innowacja”. Sprawdź agendę i zarejestruj się!

W roku 2023 jesteśmy obecni z naszymi regionalnymi konferencjami w 4 lokalizacjach. Te styczniowe będą 10 i 12 stycznia.

Prelegentem na wszystkich konferencjach „Kierunek Innowacja” będzie Arkadiusz Zalewski, który opowie o trudnej sytuacji na rynku nawozów. Wygłosi wykład „Nawozy – jak czytać rynek? Jakie będą ich ceny wobec obecnych i spodziewanych uwarunkowań?

Już od września 2021 r. ceny nawozów przyprawiają o zawrót głowy. Od tego czasu mamy na tym rynku rollercoaster, który co chwilę przyspiesza, a „ze zwalnianiem” jest delikatny problem. Rok 2022 był pod tym względem wyjątkowo zmienny. A jaki będzie ten nowy? Na to pytanie postara się odpowiedzieć Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w Warszawie, który analizuje rynek nawozów od lat. Zaprezentuje on podczas konferencji „Kierunek Innowacja” wykład pt. Nawozy – jak czytać rynek? Jakie będą ich ceny wobec obecnych i spodziewanych uwarunkowań?

Zachęcamy do uczestnictwa, ponieważ zaplanowana jest też interakcja z uczestnikami spotkania, którzy będą mogli zadawać pytania.

O czym dokładnie powie ekspert z IERiGŻ?

- Z jednej strony, nawozy mineralne są nakładem mającym istotny wpływ na poziom uzyskiwanych plonów. Z drugiej jednak stanowią ważny składnik kosztów produkcji roślinnej. Zmiany cen nawozów wpływają zatem na znaczącą zmianę tych kosztów. W tym kontekście wyjątkowo niepokoi fakt wyraźnego wzrostu cen nawozów mineralnych, jaki jest obserwowany na krajowym rynku od początku 2021 r. Przez większą część 2022 roku sytuację na krajowym rynku determinowały głównie czynniki o charakterze podażowym – utrzymujące się na wysokim poziomie i charakteryzujące się dużą zmiennością ceny gazu ziemnego oraz mniejsze dostawy nawozów na skutek ograniczenia importu oraz mniejszej krajowej produkcji – mówi nam Arkadiusz Zalewski.

Jak dodaje, we wrześniu 2022 r. ceny nawozów mineralnych wzrosły do rekordowo wysokich poziomów i zgodnie z danymi GUS były średnio prawie 2,5-krotnie wyższe niż rok wcześniej. W październiku 2022 r. po raz pierwszy od grudnia 2020 r. odnotowano spadek średnich cen nawozów mineralnych w relacji miesięcznej, jednak biorąc pod uwagę wcześniejsze wzrosty cen, obniżki cen były stosunkowo niewielkie i dotyczyły jedynie nawozów azotowych.

- Obniżki te mogą jednak oznaczać zahamowanie trendu wzrostowego i przekształcenie go w tendencję spadkową, tym bardziej że ceny gazu na europejskim rynku zauważalnie zmalały, a sytuacja w zakresie importu nawozów do Polski wyraźnie się poprawiła. Z drugiej jednak strony na obecne uwarunkowania podażowe sprzyjające obniżkom cen nałoży się sezonowy wzrost popytu w pierwszych miesiącach 2023 r., który może wywierać presję na podwyżki cen – podaje ekspert, który będzie prelegentem regionalnych konferencji Farmera.

Jeszcze raz przypominamy, w ramach konferencji „Kierunek Innowacja” będziemy obecni:

10 stycznia 2023 r. – Hotel Barczyzna, woj. wielkopolskie,

12 stycznia 2023 r. – Zamek Topacz, woj. dolnośląskie,

15 lutego 2023 r. – Zamek Gniew, woj. pomorskie,

22 lutego 2023 r. – ARTIS Hotel & SPA, woj. lubelskie.

Zarejestruj się! Do zobaczenia!