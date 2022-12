Zapytaliśmy rolników o to, co myślą o możliwości dotowania produkcji nawozów, fot. Shutterstock

Stało się. Nieprzewidywalny rynek nawozów mierzy się obecnie z brakiem popytu. A co z podażą? Jest? Dla małych gospodarstw ponoć od ręki, duzi muszą czekać. Takie sygnały płyną od rolników z południowo-zachodniej Polski. A jak jest w innych regionach?

Na przełomie lata i jesieni rolnicy byli źli na polskich producentów, którzy nieraz sondowali rynek, zbierając od rolników zapotrzebowania na nawozy mineralne. Potem nic z tego nie wynikało. Ceny rosły, a rynku nie uspokoiły dopłaty do zakupu nawozów wypłacane z krajowego budżetu. Dlatego zapytaliśmy rolników o to, co myślą o ostatniej propozycji Komisji Europejskiej, która otworzyła dla państw członkowskich UE możliwość dotowania produkcji nawozów.

Takiemu rozwiązaniu – wynika z naszej sondy – sprzeciwiają się rolnicy. Jak widać, jeszcze mocno wybrzmiewają w środowisku rolniczym informacje o zyskach, jakie wypracowały umiejscowione nad Wisłą zakłady produkujące nawozy. Najwięcej wskazań w naszej sondzie (32 proc.) miały dotacje do zakupu nawozów kierowane do rolników. Nieco mniej rolników (25 proc.), co może być zaskoczeniem, uważa, że rząd powinien zapewnić podaż nawozów i ich sprzedaż po gwarantowanych cenach. Czy ta opcja nie wpisuje się w dotowanie produkcji nawozów sztucznych?

MARTIN ZIAJA, rolnik, woj. opolskie

Z dnia na dzień trudno kupić większą partię nawozów. Nie mam nic przeciwko dotowaniu producentów nawozów, pod warunkiem, że będą one sprzedawane po niższych cenach. Po co tworzyć biurokrację i zaprzątać głowę rolnikom wypełnianiem dodatkowych wniosków. Warunek jest jeden: produkty oferowane przez polskie fabryki muszą być tańsze.

MARTIN SWIERZY, rolnik, woj. śląskie