Wysokie ceny nawozów wieloskładnikowych są faktem. W stosunku do wyceny płodów rolnych sytuacja jest jeszcze gorsza. Tylko czy mamy alternatywę dla przedsiewnego nawożenia wieloskładnikami?

W dobie wysokich cen nawozów NPK musimy optymalizować koszty. Możemy w niektórych przypadkach obniżyć nawożenie wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi bez uszczerbku dla rośliny uprawnej

Całkowita rezygnacja z podania fosforu i potasu oznacza już na starcie obniżkę plonowania

Alternatywy są, ale działają inaczej niż nawozy mineralne

Niskie ceny płodów rolnych przy jednocześnie wysokich kosztach produkcji powodują, że w wielu gospodarstwach szuka się alternatywy dla wieloskładnikowych nawozów mineralnych. Nic w tym dziwnego - wszak popularna Polifoska 6 wyceniana jest na ponad 3 tysiące zł, a tańsze wieloskładniki cechują się często uboższym składem. Mamy co prawda na rynku garść nawozów importowanych, które są korzystniejszym wyborem cenowym, ale też różnie bywa z ich dostępnością. Tylko co możemy podać pod rzepak czy zboża ozime jeśli nie NPK? Mamy kilka opcji, ale w istocie wszystkie sprowadzają się do tego, że w taki czy inny sposób musimy zagwarantować roślinie optymalne odżywienie w trakcie niemal całego sezonu wegetacyjnego. Tymczasem owe alternatywy nie są w stanie całkowicie zastąpić nawozów mineralnych. Jest jednak możliwość, by zużycie fosforu i potasu z nawozów mineralnych zredukować.

Zagwarantować przede wszystkim potas

Rzepak wyjątkowo lubi potas. W okresie jesiennym rośliny powinny mieć dostarczone około 60 - 100 kg K2O. Przy czym dla uzyskania wysokich plonów nie jest to absolutnie dawka wystarczająca - szacuje się, że na rzepak trzeba podać łącznie nawet do 180 kg K2O na hektar. Zapotrzebowanie na potas jest jeszcze wyższe niż dawki tu podane, ale zakładamy dość dobrą zasobność gleby w ten składnik i oczywiście bierzemy pod uwagę dostępność potasu ze wszystkich źródeł. W każdym bądź razie minimum 50 procent całej dawki potasu powinno być dostępne dla rzepaku już jesienią - wiosenna dawka K2O powinna być więc uzupełnieniem.

Dodatkowo na wyprodukowanie każdej tony nasion rzepak wykazuje zapotrzebowanie na 25 - 30 kg P2O5. W nawożeniu mineralnym rzepaku optymalna proporcja P:K to 1:2. Mniej więcej dwukrotnie więcej roślina pobierać będzie bowiem potasu aniżeli fosforu.

Zanim podejmiemy decyzję przeliczajmy czysty składnik i jego cenę. Może się bowiem okazać, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie podanie w oddzielnych aplikacjach fosforu oraz potasu albo też wybór nawozu w typie PK zamiast NPK. Zarówno ze względu na czynniki ekonomiczne, jak i podanie odpowiednich proporcji takie rozwiązania często mogą być lepsze.

Obornik nie gwarantuje pełnego zaopatrzenia w pierwszym roku

Obornik to bardzo dobry nawóz naturalny, ale też nie jest przecież idealny. W przypadku jesiennego nawożenia głównymi czynnikami na które powinniśmy zwracać uwagę to odpowiednie zaopatrzenie w fosfor oraz potas o których wspominaliśmy wyżej. Obornik oferuje dość dobre zaopatrzenie w te składniki, ale pamiętajmy, że ich dostępność dla rośliny jest rozłożona w czasie. Wszak pełny rozkład obornika następuje po dwóch sezonach na glebach lekkich i nawet trzech - czterech na ciężkich ziemiach. I tak dostępność potasu w pierwszym roku to około 30%. Jeśli przyjmiemy, że w tonie obornika bydlęcego mamy około 6,5 kg K2O to podając niemal maksymalna dawkę tegoż nawozu zaaplikujemy na hektar 227,5 kg K2O. W pierwszym roku dostępne będzie jednak około 70 kg. Tak więc resztę powinniśmy uzupełnić poprzez nawożenie mineralne. Tutaj zwróćmy uwagę, że w wielu przypadkach w takim układzie wystarczyć będą niskie dawki potasu - zwłaszcza na glebach o dobrej zasobności w ten składnik i jednocześnie przy ciętej słomie.

Fosfor z kolei generalnie pobierany jest w większości w drugim roku - w pierwszym sezonie dostępność tego składnika to około 25% podanej dawki. W przypadku obornika bydlęcego przy maksymalnej dopuszczonej prawem dawce podamy więc 100 kg P2O5, ale dla rzepaku dostępne będzie około 25 kg.

Przy dobrym pH lepsze pobranie fosforu i potasu

Jeśli chcemy optymalizować dawki fosforu i potasu a nie dysponujemy obornikiem to warto zwrócić uwagę na odczyn gleby. Jeśli ten jest wyjątkowo niski to i najwyższe dawki P oraz K nie zostaną w znacznej części pobrane. W takim układzie trzeba zastosować produkty wapniowe umożliwiające szybkie podniesienie pH. Wówczas jest szansa, że możliwe będzie obniżenie dawki obu wspomnianych składników.

Składniki pokarmowe do gleby dostarczyć mogą także międzyplony ścierniskowe. Tu jednak w przypadku rzepaku mamy pewien problem związany z terminami. W większości przypadków nie ma szans, by te zostały wymieszane z glebą jeszcze przed siewem rzepaku. Poza tym także czas ich rozłożenia w glebie nie gwarantuje natychmiastowej dostępności dla roślin. Jednakże każdy rodzaj międzyplonu musi być rozpatrywany indywidualnie.

Możemy mądrze obniżać ale nie rezygnować z nawożenia

Całkowita rezygnacja z nawożenia jakąkolwiek formą nawozów nie prowadzi do niczego dobrego. Pierwsze niedobory w odżywieniu roślin zaobserwujemy jeszcze jesienią. Wiosną stan niedożywienia będzie się pogłębiał - zwłaszcza w przypadku rzepaku ozimego. Niemniej także i zboża silnie zareagują na braki. Widzieliśmy już w tym sezonie jak zachowują się oziminy jeśli nie są zaopatrzone np. w fosfor. Pomimo nawet optymalnego nawożenia nie mogły pobrać składników pokarmowych z gleby ze względu na niskie temperatury. Po ociepleniu kondycja ozimin poprawiła się, ale wówczas zaopatrzyły się już w dostępny w glebie wspomniany fosfor. Tymczasem jeśli nie zastosujemy żadnego nawozu rośliny nie będą miały żadnych możliwości pobrania składników pokarmowych, bo i z czego? Kolejna kwestia to wysoki stopień zubożenia gleby na kolejny sezon pod roślinę następczą. Zgoda, o ile dysponujemy wynikami badań glebowych i ziemie są bardzo dobrze zapatrzone w fosfor czy potas to możemy jak najbardziej obniżyć dawkę tych składników w nawożeniu przedsiewnym. Ale pamiętajmy, że dostępność zmagazynowanych w glebie składników pokarmowych - choć nawet bardzo wysoka - jest dostępna w zależności od warunków pogodowych i fazy rozwojowej rośliny nie zawsze w optymalnych ilościach.