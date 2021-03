Copa Cogeca ostrzega przed granicznym podatkiem od importu nawozów

Parlament Europejski dąży do wprowadzenia granicznego podatku korygującego na importowane nawozy i inne energochłonne towary przemysłowe z krajów trzecich, aby zlikwidować lukę w polityce klimatycznej i utrzymać konkurencyjność przemysłu ciężkiego w UE.

Do tej pory istniało zagrożenie produkcją dóbr przemysłowych o wysokim zużyciu dwutlenku węgla, takich jak stal, cement czy nawozy z krajów trzecich, ponieważ muszą one uzyskiwać uprawnienia do zanieczyszczeń z handlu emisjami w UE. Aby uniknąć migracji, prawa do zanieczyszczeń są one czasami rozdawane bezpłatnie, co zagraża ochronie klimatu. Jednak graniczny podatek korygujący od nawozów spowodowałby upadek rolnictwa - ostrzega Copa Cogeca

Nawozy są już w UE droższe niż na rynku światowym. Graniczny podatek korygujący zwiększyłby dodatkowo koszty nawozów, które już są już bardzo wysokie, zwłaszcza dla producentów zbóż i roślin oleistych.

Copa i Cogeca podkreśla, że ​​stawia to rolnictwo UE w bardzo niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w porównaniu z krajami trzecimi. Wiąże się to z ryzykiem migracji produkcji. Według przewodniczącej Copa albo produkcja rolna musi zostać uwzględniona w granicznym podatku korygującym, albo nawozy azotowe muszą zostać zwolnione z tego podatku. W obecnie planowanej regulacji unijny sektor rolny utraci swoją konkurencyjność.

