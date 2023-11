Przestrzeganie norm GAEC budzi nadal wiele kontrowersji. Sporo spraw nie jest jeszcze wystarczająco zinterpretowanych, jak również pojawiają się czasem krążące sprzeczne informacje na temat realizacji wymogów czy spełnienia norm. Niestety nie tylko rolnicy gubią się w interpretacji przepisów. W pewnych niuansach także mają wątpliwości także doradcy rolni czy urzędnicy ARiMR, którzy na pierwszej linii frontu zazwyczaj udzielają rolnikom informacji.

Co więcej pogoda w wielu regionach nie sprzyja dotrzymaniu pewnych ustaleń, a rentowność wielu gospodarstw nie rysuje się w różowych barwach, gdyż przede wszystkich opłacalność podstawowych płodów rolnych jest niska, żeby nie powiedzieć pod przysłowiową kreską. Gospodarstwa bowiem nadal silnie odczuwają wpływ wojny w Ukrainie, która oddziałuje na rynki rolne.

W sytuacji wielu wyzwań rolnictwa skupianie się priorytecie na realizacji norm warunkowości budzi wiele emocji wśród rolników. Normy GAEC bowiem oddziałują bowiem na to co i w jakim zakresie rolnik powinien uprawiać na swoich polach.

KRIR w tej sprawie wystosował wniosek do MRiRW. Pisaliśmy o tym jakiś czas temu:

Jak czytamy na stronie Krajowej Izby Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 07 listopada 2023 r. przekazało następujące informacje:

- Normy warunkowości GAEC 6 Minimalna pokrywa glebowa w najwrażliwszych okresach, GAEC 7 Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych oraz norma GAEC 8 w zakresie Minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych wykorzystywanych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne mają na celu, zgodnie z przepisami unijnymi (1), odpowiednio ochronę gleby, zachowanie jej potencjału i poprawę bioróżnorodności na terenie gospodarstw rolnych. Jednocześnie, przestrzeganie tych norm może mieć wpływ na decyzje rolników dotyczące prowadzonych zabiegów agrotechnicznych, wyboru upraw i wykorzystania gruntów ornych do celów produkcyjnych.

Jak podaje MRiRW, resort rolnictwa widzi zasadność odstępstw od norm GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8 w 2024 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, trudną sytuację rynkową i wpływ wojny w Ukrainie na sytuację rolników.

- Stosowne wnioski, zgłaszane m. in. przez Polskę, zostały już złożone do Komisji Europejskiej i były przedmiotem posiedzeń Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu, lipcu i październiku br. Jednakże nie wszystkie państwa członkowskie poparły propozycję utrzymania odstępstw od stosowania wybranych norma GAEC. Do chwili obecnej nie ma również pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej na wdrożenie derogacji również w 2024 r. - poinformowało MRiRW w odpowiedzi na pismo KRIR.