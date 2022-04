Wiele zależy od regionu i stanu zapasów firm. Tam, gdzie dystrybutorzy mają jeszcze tzw. stary towar, ceny nie uległy raczej zmianie. Tam, gdzie cały asortyment się wyprzedał, cenniki „nowego” towaru są niższe o nawet kilkaset złotych na tonie.

Dostępność nawozów jest bardzo zróżnicowana.

Ceny nawozów zwykle poszły w dół, ale są też miejsca, gdzie nie uległy zmianie od marca i nadal są wysokie.

Najbardziej potaniał RSM, nawet 1000 zł na tonie. Saletra amonowa jak już to o kilkaset złoty.

Firmy dystrybucyjne mają ograniczony asortyment produktów, bo z powodu wysokich cen nawozów, obawiały się czy uda się je sprzedać.

Zebraliśmy dane odnośnie cen nawozów z kilkunastu punktów dystrybucyjnych w kraju. Sytuacja w terenie jest bardzo zróżnicowana. Owszem widać delikatne spadki cen, zwłaszcza nawozów azotowych, ale nie wszędzie one mają miejsce.

Ceny nawozów na zachodzie Polski

Na przykład w województwie kujawsko-pomorskim cena saletry amonowej w ciągu ostatnich dni obniżyła się o ok. 600 zł na tonie, potaniał także mocznik o około 500 zł. Saletra amonowa kosztuje ok. 4000 zł, mocznik z inhibitorem – 5000 zł, a nawóz wieloskładnikowy jakim jest Polifoska 6 – ok. 3800 zł.

W Wielkopolsce w jednym z punktów saletra od Grupy Azoty kosztuje ok. 3900 zł, a ta z Anwilu – 3600. W innym już cena jest wyższa i kształtuje się na poziomie ok. 4200 zł, mocznik z kolei wyceniony jest na ok. 5200, a saletrzak na 4000 z/t.

Ceny nawozów na północy Polski

Na Pomorzu w jednym z punktów dowiedzieliśmy się, że nawozy są drogie i nie ma obecnie popytu na nie, dlatego firmom nie opłaca się magazynować drogiego surowca na placu, stąd w ofercie mają tylko jeden nawóz. W innym dowiadujemy się nieoficjalnie, że bardzo trudno jest zakupić nawozy wieloskładnikowe. Z kolei puławska saletra amonowa wyceniona tam jest na 5 tys. zł/t, a siarczan amonu na 3400 zł/t. Asortyment nawozów jest bardzo ubogi.

W województwie zachodniopomorskim spadki cen nawozów w ostatnich dniach są widoczne. Sięgają kilkaset złotych na tonie. Tona saletry amonowej kosztuje ok. 4350 zł, mocznika – 5150 zł, mocznika z inhibitorem – 5400 zł, RSM 32 proc. – 3790 zł, Polifoski 6 – 3990 zł, Holistu – 3260 zł. I to już jest kolejny punkt, gdzie nie ma w ogóle fosforanu amonu w ofercie.

Ceny nawozów w centralnej części Polski

W jednym z punktów na Mazowszu koło Wyszkowa, cena saletry amonowej obniżyła się od poniedziałku o kilkaset złotych. Nawóz ten kosztuje obecnie 3900 zł, a jeszcze niedawno tona była wyceniana na ok. 4400 zł. Z kolei w południowej części tego regionu saletra nie jest już tak tania, bo kosztuje 4840 zł/t, a mocznik – 5840 zł/t. Roztwór saletrzano-mocznikowy można kupić na zamówienie.

W województwie łódzkim zebraliśmy informacje z których również wynika problem z dostępnością fosforanu amonu, ale też i saletry potasowej i RSM. Nie widać tutaj spadku cen. Saletra amonowa wyceniona jest na 5200 zł/t, siarczan potasu na 5200 zł/t, a Polifoska 8 na 4000 zł/t. Ale wiele zależy od firmy.

Ceny nawozów na południu Polski

W jednym z punktów na Dolnym Śląsku ceny nawozów w ostatnich dniach obniżyły się o 100 zł na tonie. Saletra amonowa kosztuje tam ok. 4350 zł/t, mocznik z inhibitorem – 5750 zł/t, RSM 32 proc. – 4350 zł/t, Polifoska 6 – 3800 zł/t. Na stanie nie ma zarówno soli potasowej, jak i fosforanu amonu.

Z kolei w kolejnym punkcie w województwie opolskim okazuje się, że obniżki nawozów są bardzo widoczne. Najbardziej potaniał RSM, nawet o 1000 zł na tonie. Bo ten 32 proc. kosztuje obecnie 3300 zł. Cena saletry obniżyła się o ok. 300 zł i kosztuje teraz 4300 zł/t. Mocznik wyceniany jest na 5200 zł/t, Polifoska 5 – 3540 zł/t, Polifoska 6 – 3800 zł/t, Polifoska 8 – 3970 zł/t. Na stanie kolejny raz nie ma zarówno fosforanu amonu, jak i saletry potasowej.

Ceny nawozów na wschodzie Polski

W jednym z punktów w województwie podlaskim cena saletry amonowej na przestrzeni kilku dni obniżyła się o ok. 200 zł i wynosi obecnie 4100 zł/t, mocznik z inhibitorem kosztuje – 5200 zł/t, RSM 28 proc. – 3700 zł, a sól potasowa – 3300 zł/t. Fosforanu amonu brak.

W innym miejscu w punkcie sprzedaży dostępny jest z nawozów tylko jeden wieloskładnikowy – Polifoska 6 i kosztuje on 3990 zł/t. Dlaczego tylko ten? Jak się dowiadujemy nie ma teraz zainteresowania ze strony rolników zakupem nawozów azotowych i innych, dlatego firma nie zrobiła zamówień w tym kierunku.

W jednym z punktów na Lubelszczyźnie zmian cen drastycznych nie odnotowano. Jak mówi nam rozmówca cennik zmienił się delikatnie 8 kwietnia, nawozy azotowe zanotowały w nim delikatne obniżki, ale już wieloskładnikowe – wzrosty. Na przykład saletra amonowa zalega ze starych zapasów, stąd ceny nie są zmienione. Na przykład Polidap (fosforan amonu z siarką) kosztuje ok. 5200 zł/t, Polifoska 6 – 3730 zł/t. Cena tony mocznika to 5720 zł, saletry amonowej z Kędzierzyna (Zaksan) – 4660, a z Puław – 4580 zł.

W województwie lubelskim również autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, czyli Agrochem Puławy, nie zmienił cennika. W wypadku nawozów azotowych obowiązuje te z 9 marca 2022 r. Cena saletry amonowej (Pulan) kształtuje się w nim na poziomie 4,4 tys. zł/t, siarczanu amonu – 3550 zł/t, mocznika z inhibitorem – 5550 zł/t, a kędzierzyńska saletra amonowa (Zaksan) – ok. 4450 zł/t. Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku nawozów wieloskładnikowych. W tym wypadku cennik obowiązuje od 29 marca 2022 r. Amofoska wyceniona jest w nim na ok. 2600 zł/t, a Holistagro PK na ok. 3200 zł/t. Mówi się jednak nieoficjalnie, że cenniki te w najbliższych dniach mogą zostać skorygowane i to właśnie ze spadkową tendencją.

Problemy z dostępnością nawozów azotowych

O tym, że ceny nawozów są bardzo wysokie to wszyscy wiedzieli. Ale rolnicy już od dłuższego czasu informowali też, że mimo drożyzny w marcu, ale i wcześniej istniał bardzo duży problem z zakupem nawozów, zwłaszcza azotowych. Po prostu ich dostępność była bardzo ograniczona. Na ten temat wypowiedziało się ministerstwo rolnictwa.

- Informacje pozyskane z 15 województw przez ośrodki doradztwa rolniczego potwierdzają problemy z dostępnością nawozów azotowych w większości województw. Zdaniem Centrum Doradztwa Rolniczego jednym z czynników wpływających na tę sytuację są wysokie ceny nawozów, które powodują, że rolnicy wstrzymują się z zakupami. Z tego powodu dystrybutorzy obawiają się, czy sprzedadzą sprowadzony nawóz - szczególnie azotowy: saletrę i mocznik - po tak wysokich cenach i dlatego go nie sprowadzają – podał PAP cytując resort rolnictwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

Tekst w tej spawie poniżej.