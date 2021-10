Czy ceny nawozów odbiją się na bezpieczeństwie żywnościowym?

- Ceny nawozów bądź środków niezbędnych do uprawy raczej rzadko trafiają na strony serwisów ekonomicznych. Po pierwsze, nie wzbudzają one z reguły emocji analityków i konsumentów, po drugie, w odróżnieniu od surowców energetycznych, konsument rzadko odczuwa ich wpływ na swój portfel. Tymczasem trwający kryzys gazowy i błyskawiczna podwyżka cen gazu uderzyła i w przemysł nawozowy, powodując niemal trzykrotną podwyżkę cen nawozów – mówi Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica, którego celem jest m.in. wspieranie działań na rzecz wolnego rynku.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy na portalu farmer.pl bardzo wiele zakładów produkujących nawozy w Europie, ale też i w innych częściach świata, z powodu m.in. wysokich cen energii, zmuszonych zostało do obniżenia produkcji nawozów bądź jej zamknięcia. Tym samym spowodowało to gwałtowny wzrost cen.

Analiza cen nawozów mineralnych

Z analiz Biura Maklerskiego PeKao opublikowanych na Twitterze, wynika, że ceny nawozów w silnym trendzie wzrostowym to efekt: 1. azotowe: rekordowe ceny gazu stanowiące 70% kosztów wytworzenia nawozów, ograniczenia podaży producentów europejskich, 2. fosforowe: zakaz eksportu nawozów z Chin, 3. potasowe: sankcje UE na Białoruś. - Przy obecnych cenach indeks przystępności cenowej nawozów dla pszenicy i kukurydzy na najniższym poziomie od 2012 r. Potencjalne skutki: trudności zakupowe rolników w sezonie 2021/22, w USA ograniczony zasiew zbóż zwłaszcza nawozochłonnych roślin, co przyczyni się do niskich zbiorów i zapasów – czytamy.

Pojawiła się też informacja, która również może przyczynić się do dalszych wzrostów. Okazuje się, że w Chinach wstrzymane są załadunki nawozów w porcie Qingdao.

W Polsce nawozy produkują takie firmy jak Grupa Azoty, czy Anwil. - Koszt gazu ziemnego to nawet 70% kosztów produkcji nawozu – przede wszystkim jako źródła azotu, stanowiącego zasadniczy składnik nawozów, w drugiej kolejności zaś paliwa w procesie chemicznym – ocenia Dawid Piekarz.

Jego zdaniem trzeba podkreślić, iż obaj polscy najwięksi producenci nawozów postanowili nie zmniejszać produkcji, natomiast priorytetem jest zagwarantowanie polskim rolnikom dostępu do nawozów.

- Dlatego zdecydowano także o ograniczeniu eksportu i przekierowaniu produktów na rynek krajowy. Jak podkreślał Daniel Obajtek, prezes Orlenu (właściciela Anwilu) zmniejszenie mocy produkcyjnych tylko pogłębi problem, bowiem oprócz wzrostu cen z powodu drogiego gazu dojdzie jeszcze element rosnącego skokowo popytu na towar, którego zaczęłoby brakować. To nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, związane z nadmiernym popytem na nawozy. Dodatkowo, zmniejszenie produkcji krajowej otworzyłoby furtkę do niekontrolowanego wzrostu importu nawozów z kierunku wschodniego i moglibyśmy trwale stracić udziały w rynku, być może połączone z trwałą utratą udziałów rynkowych przez krajowe firmy. Dlatego Anwil musi niezwykle delikatnie balansować ceną i marżą – tak, aby mimo wszystko być konkurencyjnym wobec importu ze wschodu. Nie ma bowiem wątpliwości, że Gazprom który rozkręcił kryzys gazowy w Europie – podkreśla wiceprezes Instytutu Staszica.

Czy ceny nawozów spadną?

13 października serwis SadyOgrody.pl dotarł do informacji, gdzie Grzegorz Puda – minister rolnictwa, mówi o obniżce cen nawozów właśnie w Anwilu o 30 proc.

- Aby chronić polski rynek, Anwil zadecydował o zminimalizowaniu marż w celu utrzymania krajowego popytu (identycznie, jak zrobiono z cenami paliw wiosną 2020, na początku pandemii). Tym niemniej, cena surowca musi się przełożyć na cenę finalnego produktu i to w cenach widać: wzrost o 100-200% okazuje się nieunikniony i nawet najbardziej widowiskowe protesty rolnicze niczego tutaj nie zmienią do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku gazu. To strategia radykalnie inna od przyjętej przez większość zachodnich konkurentów, którzy stwierdzili, że uzyskanie pozytywnego wyniku finansowego przy tych cenach będzie bardzo trudne i woleli po prostu zawiesić produkcję – ocenia Piekarz.

Jego zdaniem i tak ceny nawozów odbiją się na opłacalności produkcji rolnej, a to oznacza, że wpłyną istotnie na ceny żywności na naszych stołach.

- Tutaj dochodzimy do jednego z głównych problemów na polskim rynku gazu, czyli ogromnej konkurencji – zwłaszcza cenowej – ze strony Rosji i Białorusi, a więc krajów, które dysponują tanim surowcem. Dodatkowo, nie będąc w UE, nie muszą przejmować się kwestiami środowiskowymi. Generalnie nacisk konkurencyjny (w dodatku działający w nieporównywalnie łatwiejszych warunkach) w istotnym stopniu decydować będzie o konkurencyjności i opłacalności produkcji nawozów Polsce – ocenił Dawid Piekarz.

Ceny nawozów a bezpieczeństwo żywnościowe

I przypomniał, że w 2012 roku Rosjanie podjęli próbę wrogiego przejęcia notowanych wtedy na GPW tarnowskich Azotów, które, aby ochronić przed przejęciem, połączono z Zakładami Azotowymi w Puławach i Mościcach.

- Sytuacja na rynku nawozów pokazuje, że bezpieczeństwo ekonomiczne, a zwłaszcza tak wrażliwe jego elementy, jak żywnościowy, jest materią, na którą oddziałuje mnóstwo nieprzewidzianych zdarzeń. Kryzys gazowy na skalę europejską pokazuje, że nawet dziedzina tak wydawałoby się odległa, jak ceny gazu ziemnego, finalnie może mieć radykalny wpływ na ceny żywności, a więc coś, co dotyka każdego konsumenta. To kolejny dowód na to, jak wrażliwą materią jest ekonomiczna sfera bezpieczeństwa państwa – konieczna jednocześnie do pogodzenia w rynkowymi realiami w których działają producenci – powiedział na koniec Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.