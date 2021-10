Czy do nawożenia dolistnego rekomendowany jest mocznik z ureazą?

Zapytaliśmy o to producenta nawozów, który niedawno wprowadził do swojego portfolio taki nawóz. Okazuje się, że firma nie rekomenduje go do dokarmiania nalistnego.

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2021 r. nie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Takie nawozy funkcjonowały już wcześniej na naszym rynku, ale też wiele firm, wprowadziło do swojego asortymentu niedawno takie produkty. Na przykład Grupa Azoty wprowadziła nawóz Pulrea +INu o czym pisaliśmy już na farmer.pl

Z kolei rolnicy zasypywali nas pytaniami o stosowanie tego typu nawozów. Bardzo chcieli się dowiedzieć, czy nawóz taki można stosować dolistnie. Dlatego zapytaliśmy producenta, czy mocznik z inhibitorem ureazy polecany jest do aplikacji w taki sposób.

- Grupa Azoty nie poleca dolistnego stosowania nawozu Pulrea +INu, czyli mocznika z inhibitorem ureazy. W najbliższym czasie będziemy oferować rolnikom płynny nawóz dolistny na bazie mocznika, który będzie dostępny na terenie całej Polski. Płynny nawóz będzie gotowym rozwiązaniem, które pozwoli zaoszczędzić rolnikom czas dzięki rozpuszczaniu granulowanego mocznika – powiedziała nam Monika Darnobyt, rzecznik prasowy Grupa Azoty S.A.

Zdaniem naukowca

Jakiś czas temu na portalu farmer.pl pisaliśmy na ten temat. Wówczas wypowiedział się dla nas ceniony ekspert nawozowy – prof. Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wysnuł on bowiem dwa wnioski. Pierwszy był taki, że celem stosowania dolistnie mocznika jest uzyskanie jak najszybszej reakcji rośliny, najczęściej objawiającej się tzw. efektem wzbudzonej zieloności. Drugim - mocznik z inhibitorem ureazy ma inne zadania, niż omówione cele stosowania, które są zamieszczone w artykule powyżej.