Dokarmianie dolistne w nowoczesnej agrotechnice jest stałym elementem prowadzenia uprawy. Wydaje się, że już bardzo niewiele gospodarstw nie włącza tego elementu do technologii – przynajmniej w uprawach najważniejszych gospodarczo. A jak wygląda sytuacja z dokarmianiem dolistnym w przypadku soi?

Na początku odpowiedzmy sobie na kluczowe pytanie: czy warto dokarmiać soję drogą dolistną? Jak najbardziej tak. Podobnie jak w przypadku innych roślin, tak i tutaj jest to najszybsza droga doprowadzenia składników pokarmowych do rośliny. Oczywiście, w niewielkich ilościach, ale za to w kluczowych momentach rozwojowych zapewniamy odżywienie rośliny – zwłaszcza w mikroelementy, bez których przecież pobranie pozostałych składników odżywczych jest mocno ograniczone.

Kiedy powinniśmy podawać soi nawozy dolistne? Generalnie dokarmianie rozpoczynamy od fazy ok. 6 liści – wówczas powierzchnia asymilacyjna liści jest już na tyle duża, by następowało optymalne pobranie dostarczonych składników drogą nalistną. Jeśli zaś chodzi o ostatni moment na podawanie dokarmiania, to jest to koniec fazy pąkowania. Pierwsze dokarmianie – w fazie 6 liści – ma duży wpływ na lepszy wigor oraz ogólne przyspieszenie wzrostu roślin. Zdecydowanie warto również aplikować nawozy dolistne w fazie kwitnienia – wówczas mamy wpływ m.in. na lepsze parametry jakościowe.

Bor, cynk, molibden kluczowe dla soi

Jeśli chodzi o kluczowe mikroelementy, to musimy wyróżnić kilka z nich – te, które w znaczący sposób przyczyniają się do budowania plonu przez soję (...).