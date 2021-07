Czy mocznik będzie jeszcze droższy? W Chinach znaczenie wzrosła jego cena

Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie można spodziewać się jeszcze wyższych cen mocznika. Powód? Jeden z największych eksporterów tych nawozów: Chiny, odnotowują w ostatnim czasie rekordowe wzrosty cen. Konsekwencje w innych regionach świata mogą być poważne.

Od początku roku notujemy wysokie wzrosty cen nawozów mineralnych w Polsce.

Dlaczego mocznik podrożał w Chinach?

Przypominamy, że ostatnie miesiące tego roku to znaczny wzrost cen nawozów mineralnych w naszym kraju. Prawie o 100 proc. podrożał fosforan amonu, o czym pisaliśmy niedawno na portalu farmer.pl w tekście poniżej.

Wysokie ceny nawozów 2021

Ceny wzrosły też w wypadku innych produktów np. mocznik w styczniu 2020 r. kosztował średnio 1250 zł/t netto, w styczniu 2021 r. już 1500 zł/t ,a pod koniec czerwca 1900 zł/t netto. Teraz z kolei mówi się już o 2000 zł/t netto. Dodatkowo wystąpiły przesłanki do tego, że nawóz ten jeszcze bardziej podrożeje z powodu wysokich cen w Chinach.

Poza tym przypominamy, że zgodnie od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w dotychczasowej formie użytkowej, z wyłączeniem formulacji zawierających inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Co również podniesie cenę produktu.

Dlaczego tak bardzo mocznik podrożał w Chinach?

Według portalu agrarheute.com obecnie na chińskim rynku kontraktów terminowych w Zhengzhou ceny mocznika rosną i tona kosztuje 340 euro. Wzrosły one do rekordowego poziomu ze względu na niższą produkcję, bardzo wysokie koszty energii oraz rosnący popyt w kraju i za granicą.

- Na giełdzie w Zhengzhou ceny pod koniec czerwca wzrosły do rekordowego poziomu 2603 juanów za tonę. To prawie 40-procentowy wzrost cen od początku kwietnia. Analitycy obawiają się teraz, że Chiny mogą wprowadzić cła eksportowe ze względu na wysokie ceny. Zdarzyło się to raz w 2008 roku, podczas kryzysu finansowego – podaje agrarheute.com.

Zdaniem analityków podwyżki odbiją się również na rynku europejskim, a tym samym na rolnikach. Ale na razie najbardziej doświadczone tą sytuacją są Indie, kraj który jest jednym z największych importerów mocznika.

- Międzynarodowe firmy handlowe obawiają się wprowadzenia ceł eksportowych i innych środków regulacyjnych, co może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla cen na rynku światowym. Analitycy spodziewali się, że chiński eksport mocznika w 2021 r. może osiągnąć rząd wielkości z 2020 r. – czyli około 5,5 mln ton. To prawdopodobnie nie zadziała teraz. Pojawiają się również doniesienia z Chin, że Narodowa Komisja Rozwoju i Reform (NDRC) wszczęła dochodzenie w sprawie rynku mocznika z powodu gwałtownego wzrostu cen nawozów. Agencja informacyjna Reuters poinformowała, że NDRC wysłało zespół na giełdę w Zhengzhou, aby dowiedzieć się o przyczynach wzrostu cen – podał agrarheute.com.