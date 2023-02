8 lutego podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi szeroko omówiony został temat sytuacji na rynku nawozów. Głos zabrali politycy, przedstawiciele producentów i dystrybutorów nawozów, a także rolnicy. Czy możemy liczyć na spadek cen nawozów do dawnego poziomu?

Zasadniczo wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się co do tego, że nawozy są drogie. Poza tym jednak punkt widzenia polityka, producenta, dystrybutora i ostatecznego odbiorcy nawozów, a więc rolnika, jest skrajnie różny. To właśnie temu zagadnieniu warto się przyjrzeć i samodzielnie wyciągnąć wnioski.

Niepewna sytuacja na rynku i wzrost kosztów

Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, na początku swojej wypowiedzi wyraźnie zaznaczył, że sytuację na rynku nawozów ocenia wyłącznie z punktu widzenia ministerstwa, które reprezentuje i podlegających pod nie spółek skarbu państwa. Podkreślił, że ostatni rok charakteryzował się dużą niepewnością rynku, destabilizacją cen surowców, a także wzrostem kosztów pracy czy energii elektrycznej.

- Ceny gazu w ostatnim czasie się w miarę ustabilizowały, po tym, jak w znaczącym stopniu spadły. Musimy mieć jednak na uwadze to, co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach, bo mimo tej stabilizacji, ceny są zależne od sytuacji międzynarodowej. To jest rynek surowców, który na każdą sytuację kryzysową reaguje zwyżkami cen. Mogliśmy w ostatnim czasie mówić o spadku cen, ale to nie jest taki poziom, który by nas zadowalał. Należy również zauważyć inne okoliczności wpływające na poziom cen. Przede wszystkim wzrost inflacji, kosztów innych surowców, kosztów pracy, kosztów energii, wody, węgla. Do tego dochodzą różnego rodzaju trudności na rynku, bo mamy do czynienia z pojawiającymi się nawozami spoza Unii Europejskiej. One mają znacznie niższe ceny, bo są produkowane w zupełnie innych warunkach – wyjaśnia Karol Rabenda.

Z perspektywy Grupy Azoty

Szerokie wyjaśnienia swojego punktu widzenia na sytuację na rynku nawozów przedstawił Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty SA, największego polskiego producenta nawozów. Zaznaczył, że na rynku jest dostępnych pół miliona ton nawozów a Grupa Azoty jest w stanie zabezpieczyć swoich klientów na rynku polskim w całej palecie nawozów na cały sezon.

- Część zakładów azotowych w Europie jest zamknięta, część ograniczyła produkcję. Oczywiście teraz ceny gazu spadły, dlatego mogliśmy obniżyć ceny produktów, tak samo, jak w październiku obniżyliśmy ceny nawozów o 1000 zł/t. Zaproponowaliśmy naszym klientom ceny obniżone o 20-30 proc. To jest bardzo istotna obniżka, nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby były takie obniżki tuż przed szczytem sezonu. Zakłady produkują przy danym poziomie kosztów i te ceny surowców muszą być przekładane na ceny produktów – mówi Tomasz Hinc.

Dodał jednocześnie, że europejscy producenci nawozów zmagają się obecnie z silną konkurencją, produkującą nawozy w realiach niższych kosztów, często z zastosowaniem rosyjskiego gazu, który w formie importowanych nawozów trafia do nas okrężną drogą. Mimo tego uważa, że sytuacja na polskim rynku jest stabilna.

- W obszarze mocznika musimy porównywać swoje ceny z mocznikiem bez inhibitora. Przypomnę, że w polskim prawodawstwie jest obowiązek stosowania inhibitora ureazy, który to obowiązek jest niestety lekceważony. Efektywność wykorzystania takiego mocznika bez inhibitora w gospodarstwach jest ponad 30 proc. niższa, ze szkodą dla środowiska – wyjaśnia prezes Grupy Azoty.

Stabilizacja cen nawozów

Chęć ustabilizowania cen nawozów wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał Lech Kołakowski, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaznaczał istotną rolę nawozów mineralnych w utrzymaniu rentowności produkcji rolnej, która to z kolei zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe Polski.

- Powinniśmy się cieszyć, że w tym roku mamy tańsze nawozy niż w roku ubiegłym, ale potrzebna jest stabilizacja cen. Resort rolnictwa jest za tym, aby te ceny utrzymywały się na tym poziomie, tym bardziej, że to ma gwarantować stabilizację produkcji rolnej. Utrzymanie tych cen jest warunkiem opłacalności produkcji w rolnictwie. Wielu rolników zgłaszało zbyt wysokie ceny i taka niestety jest prawda – mówi Kołakowski.

Z punktu widzenia dystrybutora

Niejednoznacznie można odbierać wypowiedź Andrzeja Remisiewicza, przedstawiciela autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty. Z jednej strony zwracał uwagę na fakt, że dystrybutorzy ponieśli milionowe straty i wylał się na nich hejt w związku ze wzrostem cen nawozów w ubiegłym roku, z drugiej natomiast strony podkreślał, że to dzięki Grupie Azoty polskim rolnikom nie zabrakło nawozów, za co powinni być wdzięczni.

- Polskie fabryki średnio na dobę produkują około 7-8 tysięcy ton nawozów, w większości nie posiadając magazynów. To autoryzowani dystrybutorzy zapewniają magazynowanie nawozów i ciągłość odbiorów. Do 2021 roku było tak, że po sezonie, w czerwcu, lipcu, sierpniu, nawozy azotowe taniały o około 100-200 zł/t, a następnie z miesiąca na miesiąc drożały o 10-20 zł/t. Latem 2021 roku pojawiły się pierwsze problemy z gazem, a to spowodowało ograniczenie produkcji nawozów. Na przełomie lat 2021/2022 większość producentów nawozów w Unii Europejskiej ograniczyło produkcję. Grupa Azoty mimo trudności z gazem nie zatrzymała produkcji, dzięki czemu nikomu w kraju nie zabrakło nawozów. My jako autoryzowani dystrybutorzy jesteśmy w takiej sytuacji, że musieliśmy odbierać od producentów nawozy. W związku z otrzymanymi informacjami, że wioną 2023 roku będzie brakowało nawozów, namawialiśmy do zakupu rolników, którzy nam ufali, a teraz zostali zawiedzeni i czują się oszukani. Obniżka cen od 1 lutego średnio o 1000 zł/t spowodowała, że mamy milionowe straty. Bardzo dobrze, że nawozy tanieją, ja jestem za tym, żeby taniały, ale zabrakło konsultacji między rządem, producentem a dystrybucją i rolnikami – wyjaśnia Andrzej Remisiewicz.

Drenowanie kieszeni rolnika

Zdecydowanie krytycznie do strategii producentów nawozów odniósł się Michał Kołodziejczak z AgroUnii. Zaznaczył, że wielu rolników jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, a państwowe spółki żerują na nich, generując rekordowe zyski. Jego zdaniem państwowym spółkom powinny przyświecać wyższe cele, nie tylko generowanie jak najwyższych zysków.

- Naprawdę dużo osób kupiło ten nawóz po 4-4,5 tys. zł/t. Wydali te pieniądze licząc, że pszenica będzie droższa i to się zrekompensuje. Grupie Azoty, jako spółce państwowej powinna przyświecać taka misja społeczna, żeby rozwijać naszą gospodarkę, dawać bezpieczeństwo żywnościowe u nas w kraju. Nie mówi się też, że wielu rolników na jesieni kupiło ten nawóz na kredyt. Liczyli, że spłacą ten kredyt jak sprzedadzą pszenicę na przełomie roku, a odsetki rosną. Pamiętam, jak Premier Kowalczyk powiedział na jednym ze spotkań na Lubelszczyźnie, że Grupa Azoty zarabia głównie na innych produktach, a nie na nawozach. Teraz jasno widać, że rekordowe zyski są ze sprzedaży nawozów. Przede wszystkim naszym celem powinno być utrzymanie rentowności gospodarstw, a w obecnej sytuacji wielu sobie nie poradzi. Celem państwa powinno być bronienie producentów żywności, a nie drenowanie ich kieszeni przez producentów nawozów – mówi Kołodziejczak.

Rolnikom grozi bankructwo

Nieuczciwe praktyki podczas sprzedaży nawozów, a także konieczność zrekompensowania rolnikom ich wysokich cen podkreślał Michał Zarzecki z Krajowej Rady Młodych Rolników. Zasugerował również wykorzystanie do produkcji nawozów tańszego gazu z krajowego wydobycia.

- W tamtym roku nawozy były wyprodukowane, gdy cena azotu była niższa, ale sprzedawanie po cenie, gdy gaz był droższy. Jedna trzecia gazu pochodzi z wydobycia krajowego. Może warto ten krajowy gaz przeznaczyć na tanie nawozy i w konsekwencji tanią żywność na wszystkich Polaków. Tym rolnikom, którzy kupili już nawozy, należy to zrekompensować. W tej chwili nawozy muszą być tańsze. Jeżeli po żniwach będą tanie zboża to zaczną się bankructwa. Przy tych cenach mleka, trzody czy zboża, nawozy są za drogie dla rolników. Jeżeli tak będzie dalej to pojawi się ogromny problem żywnościowy. Skoro można zamrozić ceny prądu czy gazu, to zamroźmy również ceny nawozów na poziomie września 2021 roku i nie będzie trzeba żadnych dopłat, a rolnicy będą zadowoleni – apeluje Michał Zarzecki.

Powiązanie cen nawozów i płodów rolnych

Ciekawą propozycję przedstawił były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. Zaproponował, żeby ceny nawozów ustalić na rozsądnym poziomie i powiązać z cenami skupu podstawowych płodów rolnych, co miałoby zapewnić stabilną sytuację rolnikom.