Problem kwaśnych gleb dotyczy wielu pól w naszym kraju. Na niektórych plantacjach właśnie uwidaczniają się problemy często związane z niskim pH. Blade, przebarwione, niedożywione rośliny będące w gorszej kondycji to częsty widok na polach zakwaszonych. Czy na tym etapie można jeszcze aplikować wapno?

Wapno można aplikować pogłównie czy podczas wegetacji roślin. Jest to jednak działanie interwencyjne mające na celu ratowanie plonu.

Do stosowania pogłównego najlepiej nadaje się wapno granulowane.

Problemy z wapnem to zapowiedź kolejnych kłopotów

Wraz z ruszeniem wegetacji na polach uwidacznia się często wiele problemów, które dotyczą braków w zasobność składników pokarmowych. W polskich warunkach często spotykamy się m.in. z konsekwencjami ich niedoborów w połączeniu z niskim pH gleby. Rośliny takie są często znacznie mniejsze, przebarwiają się w żółte odcienie. Mają słabo rozwinięty system korzeniowy.

Pogłówne stosowanie wapna - tylko w skrajnych przypadkach

Oczywiście wapno powinno być podawane profilaktycznie, a nie interwencyjnie. Jeśli jednak problem dostrzeżemy zbyt późno na polu, musimy reagować, także w okresie wegetacji rośliny. Niskie pH skutkuje bowiem poważnymi problemami - w zasadzie pobieranie jakichkolwiek dostarczonych nawozów mineralnych jest ograniczone do minimum lub przy wyjątkowo dużych brakach wręcz niemożliwe.

Wapno pogłównie musi zostać rozpuszczone z opadami

Przede wszystkim jeśli wapno uzupełnimy w czasie wegetacji roślin to podać możemy w zasadzie jedynie formę węglanową (ewentualnie węglanowo - magnezową) - tylko taka będzie w pełni bezpieczna dla rozwijających się roślin.

Warto taki zabieg wykonać przed deszczem, ponieważ nie jesteśmy w stanie wymieszać dostarczonego wapna z glebą. Najlepiej zastosować granulat, który wraz z opadami będzie ulegał rozpuszczeniu. Tu jednak ważna uwaga - przemieszczenie się wapnia do profilu glebowego wraz z opadami nie jest zbyt wysokie i szacuje się, że przez rok mieści się ono w granicach 3-4 cm, a więc dojdzie do zmiany pH tylko w tych graniach. To jednak wystarczy, by podratować rośliny z wysokimi niedoborami.

Szybka reakcja, ale i wysoka cena

Stosując granulat musimy być przygotowani na stosowanie dawek w widełkach 0,5 - 1 t/ha. W przypadku zabiegu pogłównego porcję dostarczonego wapna raczej redukujemy i interwencyjnie trzymać się możemy niższych zalecanych dawek.

Sporym plusem wapna granulowanego jest w większości wysoka reaktywność i znacznie szybsze działanie niż w przypadku klasycznych wapieni, dlatego też nadają się one znacznie lepiej do szybkiego uzupełnienia niedoborów. Niestety koszt takiego zabiegu nie należy do najniższych. Tona granulatu, w zależności od produktu, kosztuje 350 - 700 zł/t. Pamiętać musimy też, że jeśli niedobór już wystąpił to nie wystarczy podać interwencyjnie wapna i uważać sprawę za zamkniętą. Po zbiorach, najpóźniej do końca jesieni, powinno się wykonać pełne nawożenie wapnem.