Przełom lutego i marca przyniósł znaczne ochłodzenie. Czy podawać azot oziminom? Czy czekać na ustabilizowanie się warunków pogodowych?

Forma amonowa jest bezpieczniejsza w przypadku spodziewanych przymrozków.

Wysokie dawki azotu azotanowego mogą znacznie rozrzedzić soki komórkowe.

Spadek temperatur - czy podanie N może zaszkodzić oziminom?

W południowo - zachodniej Polsce pod koniec lutego temperatury - zgodnie z danymi IMGW - przekroczyły próg 3℃. Tak więc na obszarze niemal całego województwa dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego oraz południowe krańcach wielkopolskiego można było podawać azot. Z kolei zgodnie z przepisami za chwilę ruszyć z N będą mogły pozostałe rejony, gdzie teoretycznie próg termiczny nie został przekroczony. Pojawia się jednak pytanie: czy podawać azot jeśli pojawiają się nie tylko przymrozki, ale też mróz w granicach - 5℃ w nocy? Czy nie zaszkodzimy w ten sposób roślinom?

Wszystko jest uzależnione od tego jaką formę azotu chcemy podać. Bezpieczną formą przy aktualnie panujących warunkach jest azot amononowy. Roślina pobiera ten rodzaj N w niewielkich ilościach. Również mobilność azotu amonowego jest niższa niż formy azotanowej. Czas przemiany formy amonowej do azotanowej jest oczywiście uzależniony od kilku czynników. To m.in. pH gleby, wilgotność oraz temperatura. Musimy liczyć się z tym, że forma amonowa nim przekształci się w azotanową może minąć nawet kilka tygodni. Natomiast biorąc pod uwagę aktualne warunki pogodowe jest to zjawisko korzystne.

Rozrzedzanie soków komórkowych niebezpieczne

Pamiętajmy, że wysoka dawka azotu szybko przyswajalnego przez rośliny rozrzedza soki komórkowe. To z kolei w przypadku mrozów może prowadzić do wymarznięć. Przy wysokich dawkach azotu w formie azotanowej ryzyko wymarznięć wzrasta. Forma azotanowa jest bezpośrednio dostępna dla roślin, a jej pobranie następuje w dużych dawkach. Ze względu na wysoką mobilność forma azotanowa dociera także szybciej do korzeni. W teorii więc roślina dostaje pokarm szybciej i w dużych ilościach. Jest to dobre rozwiązanie, jeśli musimy pobudzić szybko oziminy, ale pogoda jest już na tyle stabilna, że nie wystąpią silniejsze mrozy (delikatne przymrozki nie powinny być groźne).

Jest jeszcze forma amidowa, czyli de facto mocznik. Tutaj przemiana trwa najdłużej. Ale też zastosowanie tej formy w rzepaku mija się w tej chwili z celem. Przemiana z formy amidowej do azotanowej może trwać 4 - 5 tygodni (a nawet więcej - w zależności od warunków meteorologicznych). To oznacza, że N nie byłby dostępny dla roślin na czas i te “głodowałyby”. Chyba że pobudzimy rośliny jednocześnie szybko działającą formą i szybko zastosujemy mocznik, który uwolni się w późniejszym okresie - niemniej konieczne jest zastosowanie szybko działającego azotu i formy amidowej niemal równocześnie.

Azot azotanowy raczej w niższych dawkach

Dobrym rozwiązaniem może być podanie Saletrosanu 26. Dlaczego? Mamy tutaj 7,3% szybko działającej formy azotanowej oraz 18,7 % wolniejszej amonowej. To oznacza, że nawożona roślina otrzyma dawkę pokarmową na start, a w ciągu około 2 - 3 tygodni zacznie działać forma amonowa. Np. dawka 300 kg Saletrosanu 26 / ha będzie bezpieczna, gdyż podamy niespełna 22 kg N w formie azotanowej (choć całkowita suma podawanego azotu będzie wynosić 78 kg - 56 kg N w formie amonowej zacznie jednak działać w późniejszym okresie).

Ogólne zalecenia mówią, że w przypadku dawki startowej wystarczy 15 - 20 kg N w formie azotanowej, jeśli prognozy mówią o mających pojawić się ujemnych temperaturach. Jest to dawka bezpieczna, gdyż wiąże się z mniejszym pobraniem formy szybko działającej. Dlatego podając Saletrosan 26 przed zapowiadanymi przymrozkami można aplikować nawet tylko 200 kg nawozu. Podając saletrę 34% wystarczy nawet 100 kg nawozu / ha.

Oczywiście konieczne jest wówczas uzupełnienie pokarmu w drugiej dawce. Wówczas - jeśli tylko pogody pozwalają - dobrze jest już zastosować wysoką dawkę szybko przyswajalnej formy azotanowej.