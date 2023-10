Czy obornik może zastąpić nawozy mineralne? Jakie zalety posiada oprócz bogatego pakietu składników pokarmowych?

Obornik ubogaca glebę w składniki pokarmowe i materię organiczną

Nawozy mineralne działają znacznie szybciej

Obornik i nawozy mineralne wzajemnie się uzupełniają

Obornik nie zastąpi absolutnie nawozów mineralnych, ale i odwrotnie - bardzo dobrych właściwości obornika nie zastąpimy nawozami sztucznymi. Oba nawozy raczej uzupełniają się, aniżeli są dla siebie alternatywami.

Przyjęło się mówić, że obornik to najtańszy nawóz. Nie do końca jest to prawda, bo wyprodukowanie obornika kosztuje niemało, podobnie jak jego załadunek i rozwózka. Dodatkowo sama logistyka i wymieszanie obornika są dość czasochłonne. W porównaniu z nawozami mineralnymi obornik wymaga więc znacznie więcej, także jeśli chodzi o energochłonność.

Niemniej jeśli tylko mamy dostęp do obornika to chętnie sięgamy po ten nawóz. Pamietajmy jednak, że powinien on w prawidłowej agrotechnice stanowić z nawozami mineralnymi pewną spójną całość.

Obornik wprowadza do gleby materię organiczną

Jednak gleba to nie tylko składniki pokarmowe. Ogromną zaletą obornika, której nie zastąpimy sztucznymi produktami, jest ubogacanie ziemi w materię organiczną.

Przy czym pamietajmy, że zawartość materii organicznej w oborniku jest uzależniona m.in. od sposobu przechowywania. Szacuje się, że w wyniku złego przechowywania obornika straty w tym elemencie mogą dochodzić nawet do 50%. Do tego, wskutek złego przechowywania, mogą dochodzić straty w składnikach pokarmowych. Tego czynnika nie ma w przypadku nawozów mineralnych, ale te z kolei - poza zestawem makro i ewentualnie mikroelementów nie oferują glebie tak ważnego czynnika jak użyźnienie.

Zwróćmy uwagę, że aktywność biologiczna jest większa w glebie o bogatej zawartości materii organicznej. To niepodważalna zaleta obornika. W wyniku bogatego życia biologicznego lepsze warunki rozwoju ma m.in. system korzeniowy.

Jeśli porównamy tylko skład pokarmowy, czyli przeliczymy wartość nawozową obornika, to zdecydowanie uwidacznia się jego bogactwo. Ale tu ważne jest, że obornik nie jest dostępny dla roślin natychmiastowo. Co więcej, całość nie zostanie w pełni uwolniona nawet w drugim roku po zastosowaniu. Dodatkowo odpowiednie zaopatrzenie gleby w składniki pokarmowe po zastosowaniu obornika jest uzależnione w dużej mierze od jakości rozkładu tego nawozu.

Szybkie działanie - obornik tego nie zaoferuje

Generalnie rozkład obornika na ziemiach lżejszych trwa dwa lata, ale na ciężkich stanowiskach proces ten odbywa się w kilku etapach trwających łącznie nawet 3 - 4 lata. W pierwszym roku mamy maksymalnie dostępne 20 - 40% azotu. Tak więc stosując daną dawkę obornika powinnismy wyliczyć jego zasobność w N i maksymalnie o taką ilość zmniejszyć nawożenie azotowe pod dany plon. W nieco innych proporcjach, maksymalnie do 30%, dostępne są fosfor i potas. Tu również o takie ilości możemy zmniejszyć aplikację tych składników.

Nawozy mineralne zadziałają - w stosunku do obornika - błyskawicznie. I to jest ich przewaga. Szybkość pobrania przez roślinę dużych ilości składników pokarmowych uzależniona jest m.in. od wilgotności gleby, aczkolwiek rośliny zasilane są szybko, a obornik uwalniany jest powoli. Nawet najwyższe dopuszczalne dawki nawozów naturalnych nie są w stanie całkowicie zastąpić nawozów mineralnych.

O ile jednak część gospodarstw - zwłaszcza w tym sezonie - rezygnuje z nawożenia wieloskładnikami, jeśli tylko ma dostęp do obornika, to już nawożenia azotowego absolutnie nie jesteśmy w stanie zastąpić nawozem naturalnym. I choć obornik stanowi bardzo dobre źródło N to przede wszystkim musimy liczyć się z tym, że rośliny potrzebują tego plonotwórczego składnika "tu i teraz", tzn w danym momencie. Azot swoją rolę plonotwórczą w zbożach czy rzepaku spełnia na samym początku - zbyt późne podanie N na początku wiosny obniża plonowanie. Tymczasem obornik, nawet podany późną jesienią (choć i tu mamy duże ograniczenia), nie zdąży zadziałać, a co więcej - nawet jeśli zdąży, to nie zaoferuje optymalnej ilości azotu.

Podsumowując - nawożenie obornikiem nie zwalnia z podawania nawozów mineralnych. W oparciu o dostarczone składniki pokarmowe możemy jednak zmniejszyć makroelementy podawane w nawozach typu N, NPK, PK, NP itp.

Ale co najważniejsze - obok właśnie składników pokarmowych - to ubogacenie gleby w materię organiczną. Żaden nawóz sztuczny nie jest nam w stanie tego zaoferować.