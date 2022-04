ostawy gazu do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty przebiegają bez zakłóceń, fot. M. Tyszka

- Dostawy gazu do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty przebiegają bez zakłóceń – informuje w specjalnym komunikacie Monika Darnobyt, rzecznik prasowy Grupy Azoty.

Wczoraj pojawiła się informacja, że Rosja wstrzymuje od 27 kwietnia 2002 r. dostawy gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Jak zapowiedziano, tak zrobiono i rzeczywiście od dzisiaj tzw. kurki zostały zakręcone.

Na gorąco poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie spółkę, która do produkcji nawozów w dużej mierze wykorzystuje gaz. Czy ta sytuacja bezpośrednio przyczynić się może do wstrzymania lub ograniczenia produkcji nawozów?

- W nawiązaniu do informacji dotyczących wstrzymania przez Rosję dostaw gazu do Polski, Grupa Azoty informuje, że dostawy gazu ziemnego do spółek Grupy Kapitałowej realizowane są w ramach umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Polska może pozyskiwać gaz z różnych kierunków, m.in. poprzez połączenia gazowe na granicy zachodniej i południowej oraz terminal LNG w Świnoujściu. Uzupełnieniem bilansu jest krajowe wydobycie gazu oraz wysokie zapasy paliwa zgromadzone w polskich magazynach gazu – uzyskaliśmy oficjalną informację od Grupy Azoty.

Jak dodano dalej, obecne dostawy do spółek Grupy Azoty przebiegają bez zakłóceń, a produkcja jest prowadzona na zaplanowanym poziomie.

- Spółki mają przygotowane plany i scenariusze operacyjne na wypadek zakłóceń lub ograniczeń dostaw gazu ziemnego – podała Darnobyt.