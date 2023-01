Obecnie nie możemy możemy mówić o żadnym zahartowaniu ozimin czy to rzepaku czy zbóż i to dobitnie widać na polach - mówił podczas konferencji Kierunek Innowacja prof. Witold Szczepaniak z Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu.

Od początku stycznia, praktycznie każdego dnia mamy dodatnie temperatury. To wpłynęło na to, że oziminy się rozhartowały i prowadzą obecnie tzw. pełzającą wegetację. Szczególnie to widać w najcieplejszych regionach jakimi są województwa południowo-zachodnie.

- Chodziłem ostatnio kilka dni temu po plantacji rzepaku. Wszystko wskazuje na to, że rośliny są w trakcie pełzającej wegetacji. Mamy takie, a nie inne warunki i wegetacja cały czas postępuje. Wystarczy wkopać takie rośliny zobaczyć jak wygląda system korzeniowy. Ten system korzeniowy jest aktywny. Ta sama uwaga dotyczy zbóż, one się wyraźnie zazieleniły - mówił prof. Szczepaniak.

Czy rośliny będą głodować?

Jak twierdził naukowiec to zależy w jakiej kondycji rośliny weszły w stan spoczynku i jak ukształtowały się w warunkach jesiennej wegetacji. Jeśli już jesienią widać było objawy niedoborów, te deficyty będą postępowały. Jeśli roślina była dobrze odżywiona, a w glebie składnik jeszcze się znajduje, ten stan powinien się utrzymać.