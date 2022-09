Przypomniano też przy okazji, jak ważne jest w sytuacji ograniczonej dostępności nawozów azotowych utrzymanie optymalnego pH gleby.

- Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe produkowane z lokalnych surowców pomagają nie tylko podnieść odczyn gleby do optymalnego dla danej rośliny uprawnej (obniżają kwasowość gleby i tym samym uzyskiwana jest wyższa wydajność plonów z hektara). Jednocześnie, dzięki zwiększaniu wydajności tradycyjnie stosowanych nawozów, pomagają zmniejszyć koszty upraw rolnych i co za tym idzie stanowić element wpływający na ograniczenie wzrostu cen żywności w przyszłości – podaje firma.

- Rosną koszty nawożenie mineralnego roślin uprawnych, gdyż są uzależnione od rosnących cen gazu. Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe, zmniejszające kwasowość gleby mogą być niezbędne do zwiększenia efektywności produkcyjnej i kosztowej polskich upraw - podkreśla dr inż. Piotr Szulc, główny specjalista ds. agronomii w Polcalc.

Zaznacza, że wzrastające ceny nawozów mineralnych oraz znaczne ograniczenie produkcji nawozów azotowych wpływają na opłacalność produkcji roślinnej opartej na nawożeniu mineralnym roślin.

- Dodatkowo na obniżenie opłacalności wpływa spadek cen skupu zbóż średnio o 11% pomiędzy majem a sierpniem tego roku oraz rzepaku o ok. 30%. Tak trudna sytuacja wpływa na znaczne zmniejszenie zakupów nawozów przez rolników. Stosowanie niższych dawek nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, może wpłynąć na spadek plonów roślin uprawnych w przyszłym roku – podkreśla dr Szulc.

Sposobem, który może przyczynić się do poprawy tej sytuacji jest uregulowanie odczynu gleby przez zastosowanie wysokoreaktywnych węglanowych nawozów wapniowych lub wapniowo-magnezowych.

- Uregulowanie odczynu gleby wpływa znacząco na wzrost wykorzystania i pobrania przez rośliny pierwiastków mineralnych (azotu, fosforu, potasu i magnezu) z gleby i zastosowanych nawozów mineralnych. Jak podaje Krysztoforski (2019) bardzo znaczny spadek zdolności pobierania składników pokarmowych przez rośliny występuje, gdy odczyn gleby spadnie poniżej pH 5,5. Jak wykazały badania Deja i Remarczyk (2018) poprzez uregulowanie odczynu gleby można uzyskać przyrost plonów: pszenicy i jęczmienia o 15-30%, żyta i owsa o 10-15%, rzepaku o 15-30% a kukurydzy o 33-70%. W szczególności wapnowanie jest konieczne w celu poprawienia żyzności gleb kwaśnych, gdyż jest ono jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania nadmiernemu zakwaszeniu gleby. Wykazano, że uregulowanie odczynu gleby poprzez jej wapnowanie wpływa korzystnie na zwiększenie liczby pożytecznych bakterii glebowych. W glebach o lekko kwaśnym odczynie (pH 6,0-6,5) znacząco zwiększa się zawartość bakterii z rodzaju Azotobacter i Clostridium pasterianum asymilujących wolny azot z powietrza (Krysztoforski 2019). Mogą one dostarczyć roślinom nawet do 30 kg N˖ha-1, które przyczyni się do wzrostu plonów roślin uprawnych. Dlatego szczególnie istotne obecnie, przy ograniczonej produkcji nawozów azotowych, jest stosowanie węglanowych nawozów wapniowych o wysokiej reaktywności. Dopiero wtedy warto jest wzbogacić glebę o składniki pokarmowe zawarte w nawozach mineralnych lub organicznych – podaje dr Piotr Szulc.