Czy rolnicy stosowali za dużo azotu?

Wysokie ceny nawozów skłoniły do refleksji, ile tak naprawdę rolnicy stosują nawozów. Na warsztat poszło ich zużycie w uprawie buraka cukrowego. Jak myślicie jakie są wyniki?

Nikt nie spodziewał się, że sytuacja na rynku nawozowym w krótkim czasie tak diametralnie się zmieni. I niektóre produkty podrożeją o 200-300 proc. w porównaniu do cen sprzed trzech miesięcy. Rolnicy obserwują rynek i zastanawiają się nad ograniczeniem zakupów, ale też zmniejszeniem zużycia.

Wysokie zużycie nawozów azotowych

Przedstawiciele koncernu Südzucker Polska, zgłębili bliżej temat zużycia nawozów właśnie w uprawie buraka cukrowego.

- Po podsumowaniu danych z Kart Plantacji 2021 roku o nawożeniu i porównaniu tych informacji do wyników analiz gleby metodą EUF oraz zaleceń wynika, że średnio zastosowaliśmy na jeden hektar za dużo o 12 kg azotu, o 28 kg fosforu i o 6 kg potasu – informują przedstawiciele koncernu.

Dodają, że plantatorzy związani z firmą, za mało zastosowali za to wapnia, magnezu i boru, które są bardzo ważnymi pierwiastkami, nie tylko dla uprawy buraka.

- To, że zastosowane było zbyt wysokie nawożenie azotem i potasem potwierdzają szczegółowe analizy tzw. melasotworów, których zawartość jest za wysoka. Analizując je można stwierdzić, że nawożenie azotowe (mineralne i organiczne) było za wysokie o ok. 30-40 kg/ha, a potasowe o ok. 20 kg/ha – poinformował Südzucker Polska.

Niedocenione pierwiastki

Przedstawiciele firmy przypomnieli, że doświadczenia wieloletnie pokazują, iż zbyt wysokie nawożenie azotem nie ma uzasadnienia ekonomicznego, generuje koszty, pogarsza jakość.

- Żadna gleba nie jest jałowa, wiele pierwiastków zostanie uruchomionych po poprawieniu odczynu, zawartości próchnicy, warunków powietrzno-wodnych. Resztki międzyplonów, rośliny motylkowe, pocięta słoma, liście buraczane, zawierają cenne składniki te same, które są zawarte w nawozach mineralnych, ale nie musimy za nie płacić – zaznaczali.

Na koniec, podkreślili, że tak wysokie ceny nawozów wymuszają głębsze zastanowienie się i bilansowanie wszystkich składników, szczególnie tych, których dotychczas rolnicy nie doceniali.