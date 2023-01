Szykują się zmiany dotyczące tzw. programu azotanowego i terminu podania nawozów azotowych. Dotychczas można było je aplikować z początkiem marca. Ale zapowiadane jest rozporządzenie, które ma elastycznie podchodzić do terminu wiosennej aplikacji. O to m.in. zapytaliśmy naszego rozmówcę, ale też o to jakie są doświadczenia ze stosowania produktów, które wiążą azot z powietrza.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy na farmer.pl informacje o rzeczonym projekcie rozporządzenia, na który rolnicy czekają z utęsknieniem. Bo już nie termin, a pogoda ma wyznaczać czas podania nawozów. Jak dowiedzieliśmy się, projekt bowiem zakłada, że rolnicy będą mogli rozpocząć nawożenie już od 1 lutego, o ile warunki pogodowe będą sprzyjające. Wcześniejsze stosowanie nawozów będzie możliwe, jeżeli nastąpi przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3°C (w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych) lub przez próg 5°C (w przypadku pozostałych roślin). Ale jak podał farmer.pl rzecznik Ministerstwa Infrastruktury „informacja o datach przejścia temperatury przez próg 3°C i 5°C w każdym powiecie w Polsce będzie opracowywana i publikowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB”. O jego podpisaniu będziemy informować rolników na bieżąco.

Tymczasem my podczas cyklu regionalnych konferencji Farmera zapytaliśmy Pawła Talbierza z Corteva Agriscience, jednego z prelegentów, co w sytuacji kiedy te temperatury będą niższe niż omawiane, a będziemy mieli już marzec, bo tak też może się zadziać.

- Zachód Polski jest mniej narażony na tego typu sytuację, ale na wschodzie warunki pogodowe są dużo niższe i za chwilę może się okazać, że warunki do wjazdu na pole będą według nowego rozporządzenia możliwe np. w trzeciej dekadzie marca. Bo patrząc na warunki pogodowe w latach poprzednich tak było. Z jednej strony to dobrze, że nie jesteśmy ograniczeni do daty, z drugiej strony może się to obrócić przeciwko nam – mówił nam 12 stycznia Paweł Talbierz z Corteva.

Zapytaliśmy też przedstawiciela firmy jakie produkty z portfolio wspierają nawożenie. Nasz rozmówca wymienił tutaj bakterie Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T, które pojawiły się w ubiegłym roku w produktach Utrisha N/Blue N. Podajemy je nalistnie.

- One przez nadziemne części roślin są w stanie pobrać z powietrza azot atmosferyczny i dostarczyć roślinie formy azotu amonowego. Jest to przełom. Bo faktycznie bakterie zostały wykryte w 2018 r. i jest to nowa rzecz i w świecie nauki i handlu, a z drugiej strony już te wyniki polskie za 2022 r. pokazują, że można spodziewać się ciekawych plonów – powiedział nam Talbierz.

Konkretne wyniki i warunki potrzebne do stosowania produktów opartych o wyżej wspominane bakterie w wideo poniżej. Zapraszamy na nasze lutowe konferencje "Kierunek Innowacja".